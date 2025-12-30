00:24
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!

Когда за окном зажигаются праздничные огни, а вершины наших Ала-Тоо светятся под зимней луной, мы особенно остро чувствуем, как важны домашний уют и тепло близких людей. 2025 год подарил нам немало моментов, которые сплотили нас. И сегодня мы хотим просто поблагодарить вас за то, что весь этот путь вы прошли вместе с нами.

Для нас вы не просто аудитория. Вы те люди, которые создают историю современного Кыргызстана каждый день. Мы знаем, как сильно вы любите нашу землю, как заботитесь о своих семьях и как искренне верите в лучшее. Именно ваше доверие согревает нашу редакцию даже в самые холодные рабочие смены.

В этом году мы желаем каждому дому в стране — от заснеженного Нарына до солнечного Баткена — мира и согласия! Пусть шумные застолья за богатым дастарханом собирают самых дорогих людей, а детский смех звучит все чаще!

Пусть ваши сердца наполняются спокойствием, а каждый новый день приносит уверенность в завтрашнем дне! Мы обещаем, что в 2026 году будем рядом, чтобы делиться с вами самыми важными, добрыми и вдохновляющими событиями нашей жизни.

Берегите друг друга, дарите тепло и верьте в чудеса!

С глубоким уважением команда 24.kg.
