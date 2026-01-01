Праздничная ночь в Бишкеке: как прошла встреча 2026 года

Бишкек встретил Новый, 2026 год массовыми гуляниями, праздничной иллюминацией и концертом на центральной площади.

Фото мэрии. Центральная площадь Ала-Тоо

Основные мероприятия прошли на площади Ала-Тоо. С вечера 31 декабря там состоялась концертная программа с участием отечественных артистов, работали световые инсталляции и праздничная подсветка. Несмотря на дождь со снегом, к полуночи на площади собрались тысячи горожан и гостей столицы.

В новогоднюю ночь общественный порядок обеспечивали сотрудники милиции и экстренных служб. По данным ГУВД Бишкека, происшествий, повлиявших на ход празднования, не зафиксировано. Городские службы работали в усиленном режиме.

Фото МВД

Общественный транспорт в ночь на 1 января курсировал по измененному графику до 3.00.

Официальных салютов за счет городского бюджета в этом году не проводили, однако жители запускали фейерверки самостоятельно, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в соцсетях.