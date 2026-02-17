Сегодня совпали солнечное затмение, новолуние и восточный Новый год

17 февраля 2026 года совпали сразу три события — солнечное затмение, новолуние и начало года по восточному календарю. Такое сочетание вызвало заметный интерес в СМИ и социальных сетях.

Фото из интернета. Сегодня произошло первое в этом году солнечное затмение

Первое солнечное затмение года оказалось кольцеобразным. В момент максимальной фазы Луна закрыла центр солнечного диска, оставив по краям яркий светящийся обод — эффект «огненного кольца». Полная кольцевая фаза наблюдалась в районе Антарктиды, частичная — в южных частях Южной Америки и Африки.

В Центральной Азии явление видно не было.

Затмение совпало с новолунием — обязательным астрономическим условием для такого явления. Именно новолуние определяет и дату восточного Нового года. Праздник наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния.

В 2026-м этот день пришелся на 17 февраля — начинается год Огненной Лошади.

Фото из интернета. Сегодня год Огненной Лошади

Такое совпадение усилило символическое восприятие даты. В ряде публикаций появились астрологические трактовки и рассуждения о «перезагрузке циклов». Однако астрономы подчеркивают: речь идет о предсказуемом орбитальном механизме. Затмения рассчитываются на десятилетия вперед, а календарные даты восточного Нового года определяются строгими правилами.

Следующее солнечное затмение 2026 года ожидается осенью.