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Общество

Старый Новый год. Как его отмечают в разных странах

В ночь с 13 на 14 января в некоторых странах отмечают Старый Новый год. Его история связана с переходом от юлианского календаря к григорианскому, который произошел в начале XX века.

Этот неофициальный праздник существует не только в странах бывшего СССР, но и в Сербии, Черногории, Греции, Тунисе, Алжире, Швейцарии и других странах, и в каждой из них существуют свои традиции.

В странах бывшего Союза в этот день также принято колядовать — ходить по домам, рассыпать зерна пшеницы или овса и исполнять народные песни с пожеланиями добра и благополучия. Кроме того, в народе считалось, что гадания в ночь с 13 на 14 января самые верные.

из интернета
Фото из интернета. Открытка со Старым Новым годом

Дату в кругу семьи, гуляниями и фейерверком отмечают во всех странах бывшей Югославии. В Сербии этот день называется Сербским Новым годом и празднуют его с размахом. Главные торжества проходят у храма Святого Саввы в Белграде. В этот день часто сжигают бадняк — особое полено, оставшееся с Рождества. В Республике Сербской (части Боснии и Герцеговины), например, 14 января объявлено нерабочим днем. В Черногории этот день называют «Права нова година» («правильный Новый год»).

Shutterstock/Nenad Nedomacki
Фото Shutterstock/Nenad Nedomacki. Сербский Новый год в Белграде

В Абхазии 13 января — День сотворения мира — также выходной. Он связан с поклонением божеству Шашве. Традиционно жители в этот день режут коз и петухов, преподнося их в жертву.

В Греции праздник называется Днем Святого Василия. Этот святой считается греческим Дедом Морозом. В ожидании его дети выставляют у камина ботинки, чтобы на утро там появились подарки. В этот день нельзя ругаться, иначе весь следующий год пройдет в ссорах.

С 12 по 14 января македонцы устраивают карнавал с плясками вокруг больших костров. Считается, что таким образом они отпугивают злых духов.

Reuters/Ognen Teofilovski
Фото Reuters/Ognen Teofilovski. Карнавал в македонской деревне Вевчани

В Уэльсе проводят фестиваль Хен Галан, который символизирует начало Нового года по юлианскому календарю. В этот день дети ходят по домам, им дают подарки.

Старый Новый год по юлианскому календарю — День святого Сильвестра — отмечают также в некоторых немецкоязычных кантонах Швейцарии. Связан он с народным неприятием перехода на григорианский календарь, который происходил в XVII–XVIII веках. В этот день принято наряжаться в Сильвестр-клаусов и гулять по городу, распевая в жанре йодль.

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Берберы — принявшие ислам в VII веке коренные жители Северной Африки — традиционно отмечают новый год по так называемому «берберскому календарю», тот же юлианский, но с незначительными отличиями. В Алжире решением президента Первый день нового года стал оплачиваемым выходным днем. Впервые официально он отмечался 12 января 2018 года — из-за неточностей в летоисчислении в этой стране дату празднуют на два дня раньше.

В 2023 году берберский новый год включен в число официальных выходных королевства Марокко. Праздник отмечается в согласии с юлианским календарем и приходится на 14 января.

В Японии отмечают «косегатсу» — малый Новый год — 15 января. Жители посещают храмы и молятся в надежде на хороший урожай. В этот день снимают новогодние украшения, а вместо них развешивают по дому бамбук, рисовые пирожки, монеты и амулеты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316526/
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