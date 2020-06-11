Кыргызстан и Казахстан. Когда наступит мир на границах?

Отмена карантина в нашей республике началась с обострения ситуации на кыргызско-казахской границе. Правда, назвать нынешние сложности чем-то новым и неожиданным сложно. Как минимум раз в год, а то и чаще, на границе заторы. Казахстан и Кыргызстан обвиняют друг друга в нарушении норм ЕАЭС и контрабанде товаров.

Неприятный сюрприз

В конце мая Кыргызская Республика практически вышла из локдауна. Примерно в это же время появились первые сообщения о том, что на кыргызско-казахской границе образовались очереди из грузовиков.

На 29 мая на границе скопилось около 150 большегрузных машин.

К концу прошлой недели пробка растянулась на 8 километров. Время простоя на границе составляло три-четыре дня. В ситуацию вмешалось правительство. Там заявили, что 3 июня на КПП «Ак-Тилек» и «Карасу» (со стороны РК) провели выездное совещание с участием представителей делегаций кыргызской и казахской сторон.

Стороны замерили, сколько времени тратят водители на прохождение пунктов пропуска. Оказалось, что есть существенная разница в хронометраже проверок, осуществляемых двумя странами.

«В течение трех часов хронометража из Казахстана в Кыргызстан въехал 61 автомобиль, а из нашей республики выехало 21 транспортное средство. Казахская сторона признала, что скопление образовалось по их вине, и обещала рассказать центральному руководству страны о реальной ситуации», — сказали в кабмине.

Но ситуация не изменилась. Тогда стало понятно, что начался очередной виток противостояния двух государств.

Ситуация стала за последние годы привычной. Первые звоночки были еще в марте 2020-го. Тогда водители большегрузов сообщали о сложностях при пересечении границы. К слову, похожая ситуация была чуть больше года назад, в апреле 2019-го.

Бойкот ЕАЭС

В начале прошлой недели в Жогорку Кенеше депутаты отказались рассматривать любые законопроекты, касающиеся деятельности Евразийского экономического союза, до решения проблем на границе.

На этой неделе бойкотировать интеграцию готовы были и в правительстве Кыргызстана.

На заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности министр экономики Санжар Муканбетов сообщил, что КР не исключает отзыва своих представителей в ЕАЭС и бойкота союза.

Мы сейчас идем по регламенту. У нас есть последний механизм воздействия — отозвать наших министров. Тогда не будет кворума и не будет принято никаких решений. Санжар Муканбетов

Отметим, что Кыргызская Республика к такой мере уже прибегала. В пик обострения мы просто отзываем своих министров из состава Евразийской экономической комиссии. Идея проста: по правилам объединения любые решения могут приниматься только единогласным решением всех сторон. До тех пор, пока КР не голосует, работа практически парализована.

Поэтому наша республика и идет на такой шаг. Отзыв министров заставляет партнеров по интеграции обратить внимание на очередной виток обострения ситуации на кыргызско-казахской границе.

Взаимные претензии

Дальше все пошло по стандартному сценарию. Стороны начали обмениваться взаимными обвинениями. С резким заявлением выступило Министерство экономики Кыргызстана.

В кабмине заявили, что Казахстан нарушает нормы ЕАЭС.

В Минэкономе напомнили, что 14 апреля 2020-го главы государств ЕАЭС выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые и продукты питания. Однако проводимые казахской стороной мероприятия не соответствуют этому заявлению.

«С 24 января этого года не работает контрольно-пропускной пункт «Торугарт-автодорожный», расположенный на кыргызско-китайском участке государственной границы. Очевидно, что казахская сторона под видом борьбы с теневой торговлей целенаправленно блокирует кыргызский экспорт, в том числе сельскохозяйственной продукции», — заявили кыргызские чиновники.

В ведомстве отметили, что мониторинг по соблюдению стоимостных индикаторов риска (СИР) при таможенном оформлении показал: объем импорта товаров, оформленных ниже установленных СИР, в КР составил 850 тонн. В РК за аналогичный период показатель составил 35 тысяч тонн, то есть в 41 раз больше, чем в нашей стране.

В ответ Казахстан заявил, что Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана.

В Министерстве экономики и интеграции РК сообщили, что Казахстан второй год безуспешно призывает соседей решить вопрос прозрачности перемещения грузов с применением цифровых технологий путем обмена данными по перемещающимся транспортным средствам, использования электронных пломб и других способов.

С начала 2019-го по июнь 2020-го через казахско-кыргызскую границу в направлении Казахстана и России проследовали почти 80 тысяч грузовиков. Из них выборочно проверили 1 тысячу 547, в 1 тысяче 505 случаях выявили грубейшие нарушения налогового законодательства РК. Так, указаны фиктивные получатели в Казахстане или России, перемещаемые товары не соответствовали указанным в сопроводительных документах.

В результате доначислили налоговых платежей на сумму более $5 миллионов.

«Хотелось бы вновь подтвердить, что РК не устанавливает никаких барьеров для передвижения товаров», — заверили соседи.

Но грузовики так и стоят в километровых очередях на границе.

Давайте жить дружно

Многолетняя практика противостояний Кыргызстана и Казахстана на границе показала, что бойкотами или взаимными упреками проблему не решить. Стороны могут сколько угодно жаловаться друг на друга, взывать к соблюдению норм ЕАЭС, однако грузовики продолжат стоять на границе, а бизнес нести убытки.

Традиционно приграничные проблемы решают только переговорами руководителей двух стран.

Пока вмешался только премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Он срочно прервал отпуск и провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

Премьеры обсудили ситуацию на кыргызско-казахской государственной границе. Договорились открыть все пункты пропуска и обеспечить беспрепятственные грузовые перевозки через границу.

Стороны подтвердили обоюдную приверженность ранее достигнутым договоренностям.

Проблема вроде бы решена. На время. До очередного витка обострения отношений между двумя государствами. Страдает от этого только бизнес. Ведь он живет, не зная, когда Кыргызстан и Казахстан вновь решат помериться силами.