Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня

Какие мероприятия запланированы

В рамках визита главы государств проведут двусторонние переговоры в узком формате и очередное, седьмое заседание Высшего Межгосударственного совета. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса и перспективы развития кыргызско-казахских отношений.

Запланировано официальное открытия монумента «Золотой мост дружбы» в парке «Ынтымак» с участием лидеров двух стран.

Последний раз в Бишкеке с официальным визитом Касым-Жомарт Токаев был 26 мая 2022 года. Садыр Жапаров посещал Астану в таком же статусе с 18 по 19 апреля 2024 года.