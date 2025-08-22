10:05
Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня

Фото пресс-службы президента КР. Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Сегодня у него запланированы переговоры с Садыром Жапаров и другие мероприятия. 

24.kg ведет текстовую трансляцию официального визита. Лента постоянно обновляется.

09:59
22.08.2025

Какие мероприятия запланированы

В рамках визита главы государств проведут двусторонние переговоры в узком формате и очередное, седьмое заседание Высшего Межгосударственного совета. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса и перспективы развития кыргызско-казахских отношений.

Запланировано официальное открытия монумента «Золотой мост дружбы» в парке «Ынтымак» с участием лидеров двух стран.

Последний раз в Бишкеке с официальным визитом Касым-Жомарт Токаев был 26 мая 2022 года. Садыр Жапаров посещал Астану в таком же статусе с 18 по 19 апреля 2024 года.

09:53
22.08.2025

Встреча в аэропорту «Манас»

Президента Казахстана в аэропорту «Манас» встречал лично глава Кыргызстана Садыр Жапаров.

Для глав государств организовали концертную программу с участием кыргызских артистов, которые исполнили различные музыкальные произведения.

09:47
22.08.2025

Прибытие в аэропорт «Манас»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек вчера вечером с официальным визитом.
