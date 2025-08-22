Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Сегодня у него запланированы переговоры с Садыром Жапаров и другие мероприятия.
Какие мероприятия запланированы
В рамках визита главы государств проведут двусторонние переговоры в узком формате и очередное, седьмое заседание Высшего Межгосударственного совета. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса и перспективы развития кыргызско-казахских отношений.
Запланировано официальное открытия монумента «Золотой мост дружбы» в парке «Ынтымак» с участием лидеров двух стран.
Последний раз в Бишкеке с официальным визитом Касым-Жомарт Токаев был 26 мая 2022 года. Садыр Жапаров посещал Астану в таком же статусе с 18 по 19 апреля 2024 года.
Встреча в аэропорту «Манас»
Президента Казахстана встречал лично глава Кыргызстана Садыр Жапаров.
Для глав государств организовали концертную программу с участием кыргызских артистов, которые исполнили различные музыкальные произведения.
