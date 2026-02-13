В Бишкеке прошли переговоры министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Министры обсудили ход строительства индустриального торгово-логистического комплекса на границе и создание оптово-распределительного центра в Алматинской области для хранения сельхозпродукции.

Фото МИД КР. Жээнбек Кулубаев (справа) и Ермек Кошербаев

Стороны договорились о более глубоком изучении потенциала в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации.

Министры подтвердили намерение расширять сотрудничество в образовании и медицине. Жээнбек Кулубаев пригласил соседей на VI Всемирные игры кочевников, которые в этом году пройдут в Кыргызстане.

Дипломаты также согласовали график взаимных визитов на высшем уровне на 2026 год и подтвердили готовность к взаимной поддержке в рамках международных организаций.