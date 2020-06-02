Из-за проблем на казахской границе депутаты не стали обсуждать вопросы ЕАЭС

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сегодня на заседании снял с повестки все вопросы ЕАЭС.

Депутат Каныбек Иманалиев сообщил коллегам о проблеме на кыргызско-казахской границе и предложил правительству незамедлительно направить ноту в адрес секретариата союза.

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«Грузовые фуры стоят на границе с Казахстаном третий день. Предлагаю комитету снять с повестки все вопросы, которые касаются международной деятельности в рамках Евразийского экономического союза. Более того, считаю необходимым отложить рассмотрение всех вопросов, касающихся данной организации, до тех пор, пока не решится ситуация на государственной границе», — заявил он.

Коллеги единогласно поддержали Каныбека Иманалиева.

Отметим, что сегодня комитет должен был рассмотреть:

— проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС), подписанного 29 мая 2019-го в Нур-Султане»;

— проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики, подписанного 29 мая 2019-го в Нур-Султане»;

— проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения, подписанного 29 мая 2019-го в Нур-Султане»;

— проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, подписанного 29 мая 2019-го в Нур-Султане»;

— проект закона «О ратификации Соглашения о взаимодействии государств — участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, подписанного 2 ноября 2018 года в Астане».