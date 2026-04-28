На границах Казахстана вводят мобильные группы для усиления экспортного контроля

По периметру границ Казахстана, в том числе на участках с Кыргызстаном и Россией, начнут работу мобильные группы для контроля внешнеэкономической деятельности. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра «Кыргыз экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров.

Как отметил глава центра, деятельность на границе регулируется процедурами казахстанской стороны, а именно комитетом государственных доходов при Министерстве финансов. Ведомство занимается в том числе экспортным контролем.

По имеющейся информации, внедрение мобильных групп станет новой мерой, направленной на усиление надзора и предотвращение нарушений в сфере внешней торговли.

Фото скриншот с прямого эфира. Урмат Такиров

Сегодня на границе периодически фиксируются задержки, которые связаны с различными техническими, системными, плановыми и внеплановыми мероприятиями.

Урмат Такиров пояснил, что усиление контроля может повлиять на пропускную способность на границе.

Эти проверки осуществляют Пограничная служба Казахстана, комитет госдоходов и другие государственные органы, выполняющие контрольно-надзорные функции. Мероприятия могут иметь различную направленность, в том числе антитеррористическую, что сказывается на скорости передвижения грузов через границу.