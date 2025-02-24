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Власть

Глава кабинета министров Кыргызстана с официальным визитом прибыл в Казахстан

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев с официальным визитом прибыл в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба кабмина КР.

По ее данным, борт Адылбека Касымалиева в аэропорту города Астаны встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

В аэропорту вывешены флаги двух государств, выстроен почетный караул.

В ходе официального визита Адылбек Касымалиев встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с Олжасом Бектеновым.

Это первый официальный визит Адылбека Касымалиева в иностранное государство с момента назначения на пост председателя кабинета министров 18 декабря 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320930/
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