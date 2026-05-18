Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из Беларуси дешевле почти в два раза

Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции выявила серьезные проблемы в деятельности молокоперерабатывающих предприятий северных регионов страны. Речь о снижении объемов сбыта отечественной продукции как внутри Кыргызстана, так и на внешних рынках.

По данным ведомства, предприятия Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей фиксируют падение экспорта в Россию и Казахстан. Основной причиной называется высокая себестоимость кыргызской продукции по сравнению с импортной.

Так, стоимость отечественного сливочного масла достигает 570-735 сомов за килограмм, тогда как продукция из Беларуси продается от 400 сомов.

Из-за более низких цен импортная молочная продукция вытесняет местных производителей и на внутреннем рынке. При этом КР практически полностью обеспечивает себя молоком и молочной продукцией, что привело к перенасыщению рынка. В результате предприятия вынуждены искать новые направления экспорта, включая Узбекистан, а значительные объемы продукции остаются на складах.

В службе отметили, что, несмотря на распоряжение кабинета министров № 165-р от 14 марта 2025 года о приоритетной закупке отечественных товаров, государственные и муниципальные организации продолжают отдавать предпочтение более дешевому импорту. Главным критерием при госзакупках остается цена, что ставит кыргызских производителей в неравные условия.

По предварительным оценкам, в прошлом году и первом квартале 2026-го через систему госзакупок реализовали лишь 5-7 процентов отечественной молочной продукции от общего объема производства молока в стране.

Представители отрасли сообщили о случаях использования сертификатов отечественных производителей для продажи продукции по ценам ниже себестоимости.

Ведомство считает, что это может свидетельствовать о недобросовестной конкуренции и вызывать вопросы к происхождению и качеству продукции.

Антимонопольная служба предлагает усилить требования к закупкам молочной продукции для государственных и муниципальных учреждений и закрепить норму о не менее чем 30 процентов поставок продукции местных производителей для бюджетных организаций.

Ведомство выступает и за расширение мер государственной поддержки молокоперерабатывающих предприятий для обеспечения продовольственной безопасности, развития добросовестной конкуренции и защиты прав потребителей. По данным службы, соответствующие обращения направлены в государственные органы.