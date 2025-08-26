18:05
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

С сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол — Алматы через КПП «Кеген»

С сентября возобновляется международный автобусный маршрут Каракол — Алматы — Каракол через контрольно-пропускной пункт «Кеген». Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.

По его словам, рейсы будут круглогодичные, что значительно упростит передвижение между Кыргызстаном и Казахстаном.

«Автобусный рейс Каракол — Алматы — Каракол действовал еще в советское время, но по разным причинам был приостановлен в годы независимости. Сейчас Министерство транспорта Кыргызстана ведет переговоры с казахстанской стороной для полноценного запуска маршрута», — рассказал он.

Аскат Алагозов отметил, что с 25 августа контрольно-пропускной пункт «Каркыра-Унаажол» начал работать круглосуточно.

Решение о восстановлении маршрутов и усилении сотрудничества в сфере транспорта достигнуто по итогам переговоров президентов Кыргызстана и Казахстана — Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341058/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня
Схемы движения автобусных маршрутов изменили из-за ремонта на улице Фучика
В Бишкеке временно изменены схемы движения пяти автобусов
В Бишкеке частично изменены схемы движения автобусов № 48 и 216
В Кара-Балте начнут курсировать новые автобусные маршруты № 6 и 7
В Бишкеке обновили схему движения автобуса № 61
На один день — 31 мая изменится схема движения автобусного маршрута № 1
В Бишкеке маршрут экспресс-автобусов до парка «Ала-Арча» стал постоянным
В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней
В Бишкеке с 7 по 10 мая временно изменят схемы движения некоторых автобусов
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Бизнес
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
26 августа, вторник
18:00
Второе за сутки. В Кыргызстане произошло землетрясение Второе за сутки. В Кыргызстане произошло землетрясение
17:58
Три дня бесплатной консультации в КР организовывает Служба юридической помощи
17:47
Застрявшая на пике Победы. Следственный комитет РФ подключился к спасению
17:38
С сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол — Алматы через КПП «Кеген»
17:37
Никто бездумно не собирается сносить деревья в Бишкеке — мэр