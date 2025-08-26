С сентября возобновляется международный автобусный маршрут Каракол — Алматы — Каракол через контрольно-пропускной пункт «Кеген». Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.

По его словам, рейсы будут круглогодичные, что значительно упростит передвижение между Кыргызстаном и Казахстаном.

«Автобусный рейс Каракол — Алматы — Каракол действовал еще в советское время, но по разным причинам был приостановлен в годы независимости. Сейчас Министерство транспорта Кыргызстана ведет переговоры с казахстанской стороной для полноценного запуска маршрута», — рассказал он.

Аскат Алагозов отметил, что с 25 августа контрольно-пропускной пункт «Каркыра-Унаажол» начал работать круглосуточно.

Решение о восстановлении маршрутов и усилении сотрудничества в сфере транспорта достигнуто по итогам переговоров президентов Кыргызстана и Казахстана — Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева.