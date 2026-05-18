17:13
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Экономика
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

На стройке дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан заняты 2 тысячи кыргызстанцев

На строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан работают около 2 тысяч граждан Кыргызстана. Об этом на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Алмаз Тургунбаев.

По его словам, в связи со спецификой железнодорожного строительства местные граждане сейчас привлекаются в основном на неквалифицированные работы. Однако ведомство готово трудоустраивать и отечественных инженеров с профильной квалификацией.

На данный момент в управляющей проектной компании работают 25 человек, при этом при равенстве компетенций у кандидатов приоритет всегда отдается гражданам Кыргызстана. Для подбора персонала  заключены соглашения с местными властями Нарынской и Джалал-Абадской областей, через которые специализированные агентства занятости привлекают необходимые кадры.

Сейчас масштабные работы развернуты на ключевых участках магистрали: возводится 21 мост и пробиваются три крупнейших тоннеля. Всего на объектах задействовано более 5 тысяч специалистов, почти половину из которых составляют местные рабочие.

Проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан общей протяженностью 532,5 километра обсуждался десятилетиями, а официальный старт работам на кыргызском участке дали в декабре 2024 года. В Кыргызстане самый сложный отрезок магистрали длиной около 305 километров, где запланировано возведение 50 мостов и пробивка 29 тоннелей. Завершить масштабное строительство и ввести дорогу в эксплуатацию планируется к 2030 году. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/374286/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за строительства новой железной дороги в Кыргызстане снесут 214 жилых домов
Кыргызстан займет у Китая $305 миллионов на железную дорогу
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет частью коридора в Европу
Кыргызстан и КНР готовят кадры в транспортную и автомобильную отрасли
Железная дорога через Кыргызстан сократит путь в Европу на 900 километров
Более 5 тысяч человек задействованы в строительстве ж/д КНР — Кыргызстан — РУз
Глава кабмина напомнил о выгодах двух мегапроектов, в которых задействована КР
Железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируют запустить в 2030 году
В Кыргызстане создадут мощную складскую инфраструктуру
Привлечь граждан к финансированию стройки железной дороги предлагает экс-премьер
Популярные новости
Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и&nbsp;юаня: курс валют на&nbsp;18&nbsp;мая Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая
Юань и&nbsp;рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на&nbsp;14&nbsp;мая Юань и рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на 14 мая
Как будет проходить ликвидация бездействующих компаний, рассказали в&nbsp;ГНС Как будет проходить ликвидация бездействующих компаний, рассказали в ГНС
Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из&nbsp;Беларуси дешевле почти в&nbsp;два раза Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из Беларуси дешевле почти в два раза
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
18 мая, понедельник
16:59
Могила Пржевальского в КР попала в российский список значимых захоронений Могила Пржевальского в КР попала в российский список зн...
16:50
В КР работают над созданием реестра пациентов, нуждающихся в пересадке органов
16:48
На стройке дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан заняты 2 тысячи кыргызстанцев
16:46
В Бишкеке 19 мая временно перекроют ряд улиц из-за визита иностранной делегации
16:43
Из-за строительства новой железной дороги в Кыргызстане снесут 214 жилых домов