Экономика

Российский рубль преодолел рубеж в 1,2 сома: курс валют на 19 мая

Укрепились все основные валюты, кроме доллара

Российский рубль преодолел знаковую отметку, обновив многолетний максимум. Евро, китайский юань и казахский тенге также подорожали. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,8137 сома (рост на 0,09 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,35 сома, продажа — 102,35 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,2004 сома (рост на 0,6 процента). Максимум 2026 года. Российская валюта преодолела важный рубеж в 1,2 сома. Этот показатель знаменует собой максимум с декабря 2022-го.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,173 сома, продажа — 1,216 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1871 сома (рост на 0,7 процента). Продемонстрировал уверенное восстановление, отдаляясь от минимальных значений мая.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1671 сома, продажа — 0,1963 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,8681 сома (рост на 0,13 процента). Очередная волна роста. Валюта КНР отыграла недавнее падение и вновь приближается к абсолютному историческому пику.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.

  • Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
