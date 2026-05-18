Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая

Российский рубль продолжил рост, достигнув новых многолетних пиков. Китайская и европейская валюты потеряли в цене после активного роста в середине недели. Подрос и казахский тенге. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Американская валюта сохраняет абсолютную стабильность седьмой день подряд.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,7262 сома (снижение на 0,67 процента). Наиболее заметное падение среди основных валют. Обновил месячный минимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,31 сома, продажа — 102,29 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1932 сома (рост на 0,44 процента). Очередной рекорд 2026 года. Валюта преодолела порог в 1,19 сома. Данный показатель является максимумом за последние несколько лет (с декабря 2022-го).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,171 сома, продажа — 1,205 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1858 сома (рост на 0,7 процента). Частично восстановил позиции после резкого обвала накануне.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1692 сома, продажа — 0,1956 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,852 сома (снижение на 0,28 процента). Скорректировался после трех дней непрерывного обновления рекордов.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13 сомов.
-
Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.
-
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.