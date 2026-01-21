20:04
Общество

Пункт пропуска «Кеген — Каркыра» переведут на круглосуточный режим

Фото из интернета. Пункта пропуска «Кеген — Каркыра»

Депутаты Мажилиса приняли закон о ратификации протокола к соглашению между Казахстаном и Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу. Документ предусматривает перевод автомобильного пункта пропуска «Кеген — Каркыра» на круглосуточный режим работы. Об этом пишут казахские СМИ. 

После голосования в мажилисе закон направлен на рассмотрение в Сенат.

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев заявил, что переход с режима работы в светлое время суток на формат 24/7 должен увеличить пропускную способность, упростить поездки граждан и поддержать развитие туризма.

По данным ведомства, в 2025 году через пункт пропуска «Кеген — Каркыра» за год пересекли границу 179 тысяч человек и порядка 43 тысяч единиц транспорта.
Пункт пропуска «Кеген — Каркыра» переведут на круглосуточный режим