Депутаты Мажилиса приняли закон о ратификации протокола к соглашению между Казахстаном и Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу. Документ предусматривает перевод автомобильного пункта пропуска «Кеген — Каркыра» на круглосуточный режим работы. Об этом пишут казахские СМИ.

После голосования в мажилисе закон направлен на рассмотрение в Сенат.

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев заявил, что переход с режима работы в светлое время суток на формат 24/7 должен увеличить пропускную способность, упростить поездки граждан и поддержать развитие туризма.

По данным ведомства, в 2025 году через пункт пропуска «Кеген — Каркыра» за год пересекли границу 179 тысяч человек и порядка 43 тысяч единиц транспорта.