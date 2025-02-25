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Власть

Глава кабмина Кыргызстана встретился с президентом Казахстана

В Астане состоялась встреча главы кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Она прошла в рамках официального визита делегации КР в РК, сообщила пресс-служба кабмина.

Особое внимание уделено вопросам оптимизации процессов на кыргызско-казахской границе. В частности, обсуждалось внедрение системы электронной очереди для автоперевозчиков, призванной сократить время ожидания и уменьшить заторы.

Стороны затронули тему упрощения процедур досмотра грузов и хода работ по открытию дополнительных пунктов пропуска «Кичи-Капка — Бесагаш» и «Камышановка — Ак-Суу».

По итогам переговоров Адылбек Касымалиев и Касым-Жомарт Токаев подтвердили приверженность дальнейшему развитию и укреплению стратегического партнерства между Кыргызстаном и Казахстаном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321062/
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