Для граждан Казахстана ввели новые правила пребывания в Кыргызстане

Для граждан Казахстана ввели новые правила пребывания в Кыргызской Республике, которые действуют с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР.

Отмечается, что граждане Казахстана могут находиться на территории Кыргызстана до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней начиная с даты первого въезда.

Кроме того, они освобождаются от регистрации в течение первых 30 дней пребывания. Если казахстанцы планируют находиться в Кыргызстане свыше указанного срока, регистрация становится обязательной.

В случае нахождения на территории Кыргызстана более 90 дней без регистрации

последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.

Продлить срок законного нахождения в КР можно при наличии следующих документов: