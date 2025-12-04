Для граждан Казахстана ввели новые правила пребывания в Кыргызстане

Для граждан Казахстана ввели новые правила пребывания в Кыргызской Республике, которые действуют с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР.
Отмечается, что граждане Казахстана могут находиться на территории Кыргызстана до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней начиная с даты первого въезда.
Кроме того, они освобождаются от регистрации в течение первых 30 дней пребывания. Если казахстанцы планируют находиться в Кыргызстане свыше указанного срока, регистрация становится обязательной.
В случае нахождения на территории Кыргызстана более 90 дней без регистрации
последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.
Продлить срок законного нахождения в КР можно при наличии следующих документов:
- регистрация по месту пребывания;
- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- статус «Кайрылман»;
- «Мекен-карт»;
- «Резидент-карт»;
- иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.