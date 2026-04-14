Общество

Спустя 2,5 месяца в ГП «Кыргызфармация» снова сменился руководитель

Коллективу государственного предприятия «Кыргызфармация» сегодня, 14 апреля, представили нового директора. Согласно распоряжению кабинета министров, им назначен Акылбек Туратбек уулу.

По данным пресс-центра Министерства здравоохранения, назначение направлено на усиление управленческого потенциала предприятия и повышение эффективности его деятельности, в том числе в части централизованных закупок лекарственных средств и медицинских изделий для организаций здравоохранения.

В ходе встречи с коллективом ГП «Кыргызфармация» новый руководитель обозначил приоритетные направления работы, включая повышение прозрачности и эффективности процессов, укрепление финансовой дисциплины, а также совершенствование механизмов планирования и контроля закупок.

Отдельное внимание уделено вопросам открытого взаимодействия с коллективом и необходимости совместной работы по дальнейшему развитию предприятия.

Акылбек Туратбек уулу окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» (диплом с отличием). Имеет классный чин советника государственной службы 3-го класса. Обладает многолетним стажем в органах государственной власти. Работал в администрации президента, где занимал должности эксперта, инспектора и заместителя заведующего отделом контроля.

Напомним, 29 января 2026 года на должность директора ГП «Кыргызфармация» решением председателя кабмина назначили Болот Джунусов. Однако после февральского увольнения Каныбека Досмамбетова с должности министра здравоохранения Болот Джунусов тоже покинул пост.
Материалы по теме
На 86 миллионов сомов планирует закупить лекарства «Кыргызфармация»
Кубанычбек Атажанов освобожден от должности представителя Кыргызстана в ОДКБ
Мэром города Раззакова стал Данияр Кенжебаев
Темирбека Эркинова освободили от должности замминистра здравоохранения
В Национальной школе-лицее инновационных технологий назначен новый директор
Новых заместителей главы МЧС представили личному составу
Данияр Малабеков назначен и. о. мэра Кок-Жангака
Заместителем министра юстиции Кыргызстана назначен Сагынбек Самидин уулу
В Нарыне сменили мэра: Жайнака Немат уулу освободили от должности
Сменился аким Московского района Чуйской области
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
От&nbsp;Нарына до&nbsp;Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США От Нарына до Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США
Бизнес
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и&nbsp;характера Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и характера
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
