Спустя 2,5 месяца в ГП «Кыргызфармация» снова сменился руководитель

Коллективу государственного предприятия «Кыргызфармация» сегодня, 14 апреля, представили нового директора. Согласно распоряжению кабинета министров, им назначен Акылбек Туратбек уулу.

По данным пресс-центра Министерства здравоохранения, назначение направлено на усиление управленческого потенциала предприятия и повышение эффективности его деятельности, в том числе в части централизованных закупок лекарственных средств и медицинских изделий для организаций здравоохранения.

В ходе встречи с коллективом ГП «Кыргызфармация» новый руководитель обозначил приоритетные направления работы, включая повышение прозрачности и эффективности процессов, укрепление финансовой дисциплины, а также совершенствование механизмов планирования и контроля закупок.

Отдельное внимание уделено вопросам открытого взаимодействия с коллективом и необходимости совместной работы по дальнейшему развитию предприятия.

Акылбек Туратбек уулу окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» (диплом с отличием). Имеет классный чин советника государственной службы 3-го класса. Обладает многолетним стажем в органах государственной власти. Работал в администрации президента, где занимал должности эксперта, инспектора и заместителя заведующего отделом контроля.

Напомним, 29 января 2026 года на должность директора ГП «Кыргызфармация» решением председателя кабмина назначили Болот Джунусов. Однако после февральского увольнения Каныбека Досмамбетова с должности министра здравоохранения Болот Джунусов тоже покинул пост.