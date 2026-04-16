Власть

Чингиз Айдарбеков добровольно отказался от мандата

Чингиз Айдарбеков написал заявление об отмене регистрации в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом сообщили источники.

По их данным, заседание ЦИК по данному вопросу должно состояться сегодня.

По делу бывшего министра иностранных дел КР выявлены новые факты

Напомним, что МВД КР возбудило уголовное дело в отношении Айдарбекова по факту злоупотребления служебным положением в бытность министра иностранных дел КР.

Чингиз Айдарбеков ранее выступил с подробным заявлением, в котором рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.

Отметим, Чингиз Айдарбеков ранее занимал пост министра иностранных дел Кыргызстана, а также был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва.

Он баллотировался по многомандатному избирательному округу № 21 на досрочных парламентских выборах, которые состоялись в ноябре 2025 года.

По данным Центральной избирательной комиссии, он получил 6 тысяч 259 голосов.

Чингиз Айдарбеков претендовал на мандат, освободившийся после того, как депутат Куванычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия 10 марта 2026 года.
