Чингиз Айдарбеков добровольно отказался от мандата

Чингиз Айдарбеков написал заявление об отмене регистрации в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом сообщили источники.

По их данным, заседание ЦИК по данному вопросу должно состояться сегодня.

Напомним, что МВД КР возбудило уголовное дело в отношении Айдарбекова по факту злоупотребления служебным положением в бытность министра иностранных дел КР.

Чингиз Айдарбеков ранее выступил с подробным заявлением, в котором рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.

Отметим, Чингиз Айдарбеков ранее занимал пост министра иностранных дел Кыргызстана, а также был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва.

Он баллотировался по многомандатному избирательному округу № 21 на досрочных парламентских выборах, которые состоялись в ноябре 2025 года.

По данным Центральной избирательной комиссии, он получил 6 тысяч 259 голосов.

Чингиз Айдарбеков претендовал на мандат, освободившийся после того, как депутат Куванычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия 10 марта 2026 года.