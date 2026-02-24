Каныбека Досмамбетова освободили от должности министра здравоохранения

Вышел указ президента об освобождении Каныбека Досмамбетова от должности министра здравоохранения Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Фото из интернета

Документ подписан сегодня. В нем указано, что Каныбек Досмамбетов снят с занимаемой должности, однако причины решения не раскрываются.

Ожидается, что в ближайшее время объявят, кто временно будет исполнять обязанности главы Министерства здравоохранения и какую кандидатуру внесут на утверждение в Жогорку Кенеш.

Каныбека Досмамбетова назначили на должность 24 декабря 2025 года. С 1 декабря он исполнял обязанности главы Министерства здравоохранения.

До того, как возглавить Минздрав, Каныбек Досмамбетов работал в системе государственной безопасности. Он занимал ряд руководящих должностей, в том числе был начальником Главного управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) по Джалал-Абадской области.