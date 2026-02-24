17:09
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Власть

Каныбека Досмамбетова освободили от должности министра здравоохранения

Вышел указ президента об освобождении Каныбека Досмамбетова от должности министра здравоохранения Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

из интернета
Фото из интернета
Документ подписан сегодня. В нем указано, что Каныбек Досмамбетов снят с занимаемой должности, однако причины решения не раскрываются.

Ожидается, что в ближайшее время объявят, кто временно будет исполнять обязанности главы Министерства здравоохранения и какую кандидатуру внесут на утверждение в Жогорку Кенеш.

Каныбека Досмамбетова назначили на должность 24 декабря 2025 года. С 1 декабря он исполнял обязанности главы Министерства здравоохранения.

До того, как возглавить Минздрав, Каныбек Досмамбетов работал в системе государственной безопасности. Он занимал ряд руководящих должностей, в том числе был начальником Главного управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) по Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363375/
просмотров: 1438
Версия для печати
Материалы по теме
Зампред кабмина — министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев подал в отставку
Первый заместитель главы Минздрава Кыргызстана подал в отставку
Эрнисбек Ормоков освобожден от должности мэра города Манаса
Еще один вице-мэр города Ош ушел в отставку
В мэрии города Ош кадровые изменения: первый заместитель ушел в отставку
Минздрав прокомментировал задержание врача-нефролога
«Город остается вам»: Токторбаев попрощался с Ошом после отставки
Вслед за Ташиевым в отставку ушли силовики и у соседей. Совпадение?
Сменился начальник Джалал-Абадского областного управления архитектуры
Женишбек Токторбаев пока на месте: слухи об отставке мэра Оша опровергают
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
17:08
Почему политические кризисы в Кыргызстане повторяются: взгляд политолога Почему политические кризисы в Кыргызстане повторяются:...
16:53
В КР предлагают создать сеть современных складов для хранения овощей и фруктов
16:45
Япония безвозмездно выделит Кыргызстану $11,6 миллиона на медоборудование
16:37
Каныбека Досмамбетова освободили от должности министра здравоохранения
16:31
В марте в Нацхирцентре имени Мамакеева проведут первую пересадку печени