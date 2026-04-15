Улан Маматканов возглавит соцблок кабинета министров вместо Эдиля Байсалова

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о назначении Улана Маматканова исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана.

Кандидатуру Улана Маматканова внесли на согласование в Жогорку Кенеш для последующего назначения на должность.

Известно, что новый и. о. будет курировать социальный блок правительства.

Улану Маматканову 44 года. Он родился в селе Мады Кара-Суйского района Ошской области. В 2004-м окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», позже — Академию управления при президенте.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в Министерстве труда и социального развития. Работал помощником вице-премьера, занимал различные должности в Минтруда и аппарате правительства. В разные годы был экспертом аппарата президента и возглавлял отдел социального развития.

С 2021-го занимал пост заместителя председателя Социального фонда.

