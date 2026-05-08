16:42
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

В Кыргызстане запущена новая медиаплатформа о кино «Сынчы»

В Кыргызстане начала работу новая медиаплатформа о кино «Сынчы», посвященная классическому и современному кыргызскому кинематографу. Об этом сообщает Минкультуры.

Проект реализуется Фондом развития кинокритики и Ассоциацией кинокритиков Кыргызстана при поддержке департамента кинематографии при Минкультуры.

«Сынчы» направлен на формирование устойчивой информационной и аналитической среды в сфере национального кино. На платформе будут публиковаться рецензии, интервью, аналитические материалы, видеоэссе и подкасты, а также формироваться цифровой архив кыргызского кино.

Особое внимание проект уделит образовательной деятельности: мастер-классам, лекциям и дискуссиям по кинокритике.

Сайт платформы www.synchy.kg функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на начало июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373142/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Кинодеятели из Кыргызстана приняли участие в European Film Market
В Кыргызстане готовят программу для привлечения иностранных кинопроизводителей
Что вы знаете о кыргызском кино? Тест
В Монголии пройдут Дни кыргызского кино, а в Кыргызстане — монгольского
В Бишкеке пройдут интерактивные лекции по киноведению от мировых экспертов
В Кыргызстане хотят построить павильоны для съемок кино
Роскино и госкиноцентр «Кыргызтасмасы» подписали меморандум о сотрудничестве
Кинематографисты Кыргызстана подвели итоги года
Кабмин определил обязательства для продакшн-студий. Какие?
Уже завтра. Как кинотеатры готовятся к открытию
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
8 мая, пятница
16:40
Международная группа ученых начала разработку вакцины от хантавируса Международная группа ученых начала разработку вакцины о...
16:20
В Кыргызстане запущена новая медиаплатформа о кино «Сынчы»
16:02
Главы стран Центральной Азии впервые за семь лет пропустят парад 9 Мая в Москве
15:45
Руководство МВД поздравило 102-летнего ветерана ВОВ Аспека Джумашева с 9 Мая
15:22
Хадж-2026. В ДУМК рассказали, как паломникам получить карту Nusuk