В Кыргызстане запущена новая медиаплатформа о кино «Сынчы»

В Кыргызстане начала работу новая медиаплатформа о кино «Сынчы», посвященная классическому и современному кыргызскому кинематографу. Об этом сообщает Минкультуры.

Проект реализуется Фондом развития кинокритики и Ассоциацией кинокритиков Кыргызстана при поддержке департамента кинематографии при Минкультуры.

«Сынчы» направлен на формирование устойчивой информационной и аналитической среды в сфере национального кино. На платформе будут публиковаться рецензии, интервью, аналитические материалы, видеоэссе и подкасты, а также формироваться цифровой архив кыргызского кино.

Особое внимание проект уделит образовательной деятельности: мастер-классам, лекциям и дискуссиям по кинокритике.

Сайт платформы www.synchy.kg функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на начало июня.