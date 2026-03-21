Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Бакыт Торобаев назначен специальным представителем президента по особым поручениям.

Ранее занимал должность заместителя председателя кабмина — министра сельского хозяйства.

Мирланбек Байгончоков стал заместителем министра труда, социального обеспечения и миграции КР.

Он занял место Бакыта Дарманкул уулу.

Ранее Мирланбек Байгончоков работал первым вице-мэром Бишкека.

Сайра Ызакова назначена первым заместителем министра юстиции.



Сайра Ызакова родилась 16 марта 1987 года. Окончила Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «Юриспруденция».

Профессиональный путь начала в 2010-м от специалиста до руководителя профильных управлений центрального аппарата Министерства юстиции. До назначения была заместителем министра юстиции.



первым вице-мэром Бишкека. Кубанычбек Иманалиев назначен

Мирланбек Байгончоков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он занял пост заместителя министра труда.

Кубанычбека Иманалиева назначили из муниципального кадрового резерва.

Кайрат Маматов назначен председателем службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции.

Марат Пирназаров освобожден от этой должности. Он проработал с мая 2023 года.

Кайрат Маматов родился 26 февраля 1982-го. Имеет высшее экономическое образование.

До назначения был членом ЦИК: в 2021 году избран по квоте парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

Кадровые перестановки в Жогорку Кенеше.

Четыре новых депутата Жогорку Кенеша принесли присягу.



Вместо Курманкула Зулушева мандат получил Улукбек Ормонов, вместо Шаирбека Ташиева — Мавлюда Калбердиева, вместо Нурланбека Азыгалиева — Бактыбек Чойбеков и вместо Гульсункан Жунушалиевой — Алтынкуль Мурзакимова.

Ряд нардепов подал заявления об освобождении от должностей. Вместо них назначены:

Бакыт Тентишев избран председателем комитета по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству;

Гульнара Акимбаева возглавила комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту;

Кубанычбек Самаков назначен председателем комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды;

Ырысбек Атажанов возглавил комитет по науке, образованию, инновациям, информационным технологиям, культуре, спорту и молодежной политике.

Также избраны заместители председателей комитетов. Жаныбек Аматов стал зампредом комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции. Гульшаркан Култаева — зампредом комитета по конституционному законодательству. Советбек Рустамбек уулу — зампредом комитета по труду, здравоохранению, социальным вопросам и делам женщин. Нуржамал Торобекова — зампредом комитета по науке, образованию и культуре.

Главой Национального банка назначен Алмаз Бакетаев.

Мелис Тургунбаев написал заявление об отставке. Он занимал пост председателя Нацбанка с 26 июня 2024 года.

Алмаз Бакетаев родился 20 января 1971-го. Имеет высшее техническое и экономическое образование. Окончил Фрунзенский политехнический институт, позже получил квалификацию экономиста.

Трудовую деятельность начал в системе налоговых органов. В разные годы работал в налоговой полиции, Государственной налоговой службе и Министерстве финансов, где занимал различные должности. Был вице-мэром Бишкека, курируя финансово-экономический блок.

С 2021 года занимал должность министра финансов Кыргызской Республики.

Департамент трудовой миграции и соцзащиты ЕЭК возглавила Айгуль Рыскулова.

Айгуль Рыскулова родилась в 1964 году. Окончила юридический факультет Кыргызского государственного университета, Академию труда и социальных отношений в Москве по специальности «экономист труда».

Работала в структурах социальной защиты, занимала пост министра труда и социального развития, а также была председателем Государственного комитета по миграции и занятости.

В 2014-2018 годах занимала должность вице-мэра Бишкека по социальным вопросам. С 2020-го по 2024-й являлась полпредом Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Посол Саудовской Аравии Ияд бин Гази Хаким официально начал свою деятельность.

Ибрахим бин Ради Аль-Ради проработал в Кыргызстане с июня 2021 года.

Кыялбек Ташполотов назначен директором Республиканского центра медико-социальной экспертизы при Минтруда.

Ранее эту должность занимала Эльмира Раманкулова.



