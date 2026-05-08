Главы стран Центральной Азии впервые за семь лет пропустят парад 9 Мая в Москве

В опубликованном Кремлем списке иностранных гостей, которые прибудут в Москву на мероприятия к 9 Мая, отсутствуют президенты стран Центральной Азии. Об этом пишет Telegram-канал Politik ЦА.

Это станет первым с 2018 года парадом Победы без участия лидеров региона.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в этом году Москва «специально не приглашала иностранных гостей», как это было в 2025 году.

На парад приедут президенты Абхазии Бадра Гунба с супругой, Беларуси Александр Лукашенко, Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президенты Южной Осетии Алан Гаглоев, Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, председатели Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.