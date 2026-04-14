Общество

Нурлан Момбеков назначен заместителем мэра Каракола

Заместителем мэра Каракола назначен Нурлан Момбеков. Соответствующее распоряжение подписал глава города Талантбек Иманов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, Нурлан Момбеков будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства, развитие городской инфраструктуры и вопросы повышения качества коммунальных услуг.

Он родился 16 июля 1996 года. Имеет высшее юридическое образование — окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, где получил степень бакалавра и магистра по направлению «юриспруденция».

Фото мэрии Каракола.

Ранее занимал должности в государственных органах, включая Министерство юстиции, Министерство цифрового развития, Национальное агентство по инвестициям, а также работал в администрации президента.
