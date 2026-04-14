16:34
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Власть

ЦИК признала Улана Сариева депутатом Жогорку Кенеша

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сегодня на своем заседании приняла постановление о передаче вакантного мандата депутата Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 19 Улану Сариеву.

Улан Сариев зарегистрирован депутатом ЖК по многомандатному избирательному округу № 19. Ему выданы удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Напомним, что после заявления Абдылдабека Эгембердиева о сдаче мандата его место в Жогорку Кенеше, согласно итогам выборов, должен был занять Рамис Джунусалиев. Однако он находится в СИЗО ГКНБ по делу о мошенничестве. Джунусалиев добровольно отказался от мандата, и Центризбирком лишил его регистрации кандидатом по избирательному округу № 19.

Следующим по списку кандидатом выступает Улан Сариев. 

Улан Сариев набрал 4 тысячи 746 голосов (11,23 процента) и является следующим кандидатом по результатам выборов. Он известен как бывший депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Ынтымак», а также он руководитель туристической компании «Кереге-Таш Тревел».

Ранее уже участвовал в парламентских выборах. В 2023 году по Ленинскому округу занял второе место среди 29 кандидатов.

В июне 2023-го ГКНБ возбудил в отношении Улана Сариева уголовное дело по фактам возможного подкупа избирателей, использования средств вне избирательного фонда и злоупотребления административным ресурсом. Официально о том, что дело закрыли, не сообщалось.

Напомним, что ранее ряд нардепов добровольно сдал мандаты. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/370276/
просмотров: 793
Версия для печати
14 апреля, вторник
16:20
Минтранс не планирует пересматривать тариф в 200 сомов на объездной Узгена Минтранс не планирует пересматривать тариф в 200 сомов...
16:17
Акбалык Жумалиева назначена заместителем председателя ЦИК
16:10
Минтранс реформирует дорожный фонд. Он может собрать около 13 миллиардов сомов
15:56
Нурлан Момбеков назначен заместителем мэра Каракола
15:49
В Узгенском районе за неуплату алиментов должника осудили на год