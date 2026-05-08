17:22
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Международная группа ученых начала разработку вакцины от хантавируса

Международная группа ученых начала разработку вакцины от хантавируса с использованием технологии «силикации», сообщает ВВС.

Новый препарат планируют сделать устойчивым к перепадам температур и пригодным для доставки в труднодоступные регионы.

Хантавирус – опасная инфекция, которая может вызывать тяжелые осложнения и приводить к летальному исходу.

Разработкой занимаются медики и биологи из США и Южно-Африканской Республики. Для создания препарата они используют технологию «силикации», благодаря которой вакцина сможет сохранять свойства даже при резких перепадах температуры. Это также позволит доставлять препарат с помощью дронов в удаленные и труднодоступные районы.

На сегодняшний день специальной терапии против хантавируса не существует. Однако своевременное медицинское вмешательство значительно повышает шансы пациентов на выживание, отмечают ученые.

Напомним, на круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины, из-за вируса скончались три человека.

Известно, что в Израиле подтвердили случай заболевания у мужчины, вернувшегося из Восточной Европы. По данным врачей, симптомы проявились спустя несколько месяцев после его возвращения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373121/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ предупредила о возможном росте случаев хантавируса
Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека
Кыргызстан и Россия обсудили расширение сотрудничества в агропромышленной сфере
В Кыргызстане фермеров обеспечат качественными вакцинами
Вирус Нипах. Глава Минздрава призвал не нагнетать ситуацию в стране
Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
ВОЗ оценила риск распространения вируса Nipah за пределами Индии
Кыргызстан ввел временное ограничение на ввоз животных из Индии
Оснований для паники нет. Минздрав Кыргызстана о вирусе Nipah
Новая пандемия? В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Nipah
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
8 мая, пятница
17:22
В Бишкеке авто столкнулось с Hyundai Porter. За рулем легковушки был подросток В Бишкеке авто столкнулось с Hyundai Porter. За рулем л...
17:01
На парад Победы в Москве впервые не пустят иностранных журналистов
16:40
Международная группа ученых начала разработку вакцины от хантавируса
16:20
В Кыргызстане запущена новая медиаплатформа о кино «Сынчы»
16:02
Главы стран Центральной Азии впервые за семь лет пропустят парад 9 Мая в Москве