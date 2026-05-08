Международная группа ученых начала разработку вакцины от хантавируса с использованием технологии «силикации», сообщает ВВС.

Новый препарат планируют сделать устойчивым к перепадам температур и пригодным для доставки в труднодоступные регионы.

Хантавирус – опасная инфекция, которая может вызывать тяжелые осложнения и приводить к летальному исходу.

Разработкой занимаются медики и биологи из США и Южно-Африканской Республики. Для создания препарата они используют технологию «силикации», благодаря которой вакцина сможет сохранять свойства даже при резких перепадах температуры. Это также позволит доставлять препарат с помощью дронов в удаленные и труднодоступные районы.

На сегодняшний день специальной терапии против хантавируса не существует. Однако своевременное медицинское вмешательство значительно повышает шансы пациентов на выживание, отмечают ученые.

Напомним, на круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины, из-за вируса скончались три человека.

Известно, что в Израиле подтвердили случай заболевания у мужчины, вернувшегося из Восточной Европы. По данным врачей, симптомы проявились спустя несколько месяцев после его возвращения.