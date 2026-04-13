В Министерстве труда представлен новый заместитель главы

Сегодня в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики состоялось представление нового заместителя главы — Аиды Исатбек кызы.

Коллективу ведомства нового заместителя представила заведующая сектором социального блока отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации главы государства Жыпариса Рыспекова. Ранее эту должность занимала Айнура Орозбаева.

Аида Исатбек кызы поблагодарила за оказанное доверие и выразила готовность приложить все усилия для эффективной реализации государственной политики в сфере труда, социального обеспечения и миграции.