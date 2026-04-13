Общество

В Министерстве труда представлен новый заместитель главы

Сегодня в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики состоялось представление нового заместителя главы — Аиды Исатбек кызы.

Коллективу ведомства нового заместителя представила заведующая сектором социального блока отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации главы государства Жыпариса Рыспекова. Ранее эту должность занимала Айнура Орозбаева.

Аида Исатбек кызы поблагодарила за оказанное доверие и выразила готовность приложить все усилия для эффективной реализации государственной политики в сфере труда, социального обеспечения и миграции.
Материалы по теме
Минтруда КР в РФ помогло кыргызстанцам вернуть более 121 миллиона рублей
Работодатели в Кыргызстане просят пересмотреть подход к подготовке кадров
В Минтруда рассказали, почему в интернатах есть люди без документов
В Бишкеке выявили нелегальный канал отправки на работу в Россию
В Минтруда появился новый заместитель главы
В КР утвержден второй этап реализации миграционной политики до 2030 года
Аудит Счетной палаты. В Минтруда выявили финнарушения на 36 миллионов сомов
В парламенте призвали Минтруда пересмотреть критерии начисления пособий
Более 13 тысяч семей смогут получить социальный контракт в 2026 году
В России кыргызстанцам при содействии Минтруда КР помогли получить зарплату
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В&nbsp;Кыргызстане водителей авто с&nbsp;линзами и&nbsp;LED-фарами отправляют за&nbsp;справками В Кыргызстане водителей авто с линзами и LED-фарами отправляют за справками
Бизнес
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В Министерстве труда представлен новый заместитель главы