Камчыбек Ташиев заявил об уходе с поста главы Кыргызского футбольного союза

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев заявил о своем уходе с занимаемой должности.

«Я хочу пожелать успехов футболу. Футбол в Кыргызстане — это не то, что можно рассматривать как бизнес. Я свою миссию выполнил. Думаю, в последний раз выступаю перед вами как председатель. Теперь сюда должен прийти человек, который действительно любит футбол», — сказал он.

Камчыбек Ташиев занимал этот пост более двух лет. На сегодняшнем конгрессе он отчитался о проделанной работе.