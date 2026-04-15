Камчыбек Ташиев заявил об уходе с поста главы Кыргызского футбольного союза

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев заявил о своем уходе с занимаемой должности.
«Я хочу пожелать успехов футболу. Футбол в Кыргызстане — это не то, что можно рассматривать как бизнес. Я свою миссию выполнил. Думаю, в последний раз выступаю перед вами как председатель. Теперь сюда должен прийти человек, который действительно любит футбол», — сказал он.
Камчыбек Ташиев занимал этот пост более двух лет. На сегодняшнем конгрессе он отчитался о проделанной работе.
- Отметим, Камчыбек Ташиев сегодня впервые выступил на официальном мероприятии после отставки с поста председателя ГКНБ. 10 февраля этого года президент Садыр Жапаров освободил его от должности. С тех пор ряд бывших высокопоставленных руководителей ГКНБ были задержаны, некоторые — уволены. Девять депутатов Жогорку Кенеша, включая младшего брата Камчыбека Ташиева — Шаирбека Ташиева, сдали мандаты. Позднее он был задержан по обвинению в коррупции в связи с деятельностью предприятия «Кыргызнефтегаз». Бывший глава спецслужбы пока не комментировал последние события.