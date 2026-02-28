Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые изменения в кабинете министров.

Эрлист Акунбеков назначен заместителем председателя кабмина — министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он будет курировать вопросы водной политики, сельского хозяйства, поддержки фермеров и развития перерабатывающей отрасли.

Ранее Бакыт Торобаев подал в отставку.

Дамирбек Осмонов получил должность министра здравоохранения вместо Каныбека Досмамбетова, который проработал с 24 декабря 2025 года.

Дамирбек Осмонов — врач-кардиолог с многолетним опытом работы в медицине. Ему 44 года. Он является заведующим кафедрой кардиологии Международного медицинского университета Бишкека, а также главным внештатным интервенционным кардиологом и аритмологом Министерства здравоохранения КР.

В профессиональной среде он известен как один из ведущих специалистов по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, участвует в международных медицинских организациях и научных проектах.

Основатель и главный врач частной клиники «Бикард».

Айбек Айдаров стал заместителем министра юстиции Кыргызстана. Орозбека Сыдыкова освободили от этой должности. Он занимал пост с 2023 года и курировал вопросы правовой экспертизы нормативных актов и взаимодействие с государственными органами.

Айбек Айдаров работал в Министерстве экономики и коммерции КР начальником управления правового обеспечения.

Эльнара Субакожоева назначили заместителем министра цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики.

Эльнар Субакожоев профессиональный путь начал в 2008 году в MegaCom с позиции стажера контакт-центра. За годы работы в телеком-отрасли прошел путь до руководителя высшего звена.

В 2017 году возглавил Государственное агентство связи, где внедрил онлайн-платформу для открытых торгов по радиочастотам. Запуск прозрачного механизма распределения обеспечил стабильные поступления в государственный бюджет.

С 2024-го по февраль 2026 года руководил государственным оператором MEGA (ЗАО «Альфа Телеком»).

Искендер Сулайманов назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

Он родился 15 сентября 1985-го. В 2021 году занимал должность советника заместителя торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, затем в 2022-2023 годах вновь работал советником заместителя торага.

В 2023-2025 годах был заместителем руководителя аппарата Жогорку Кенеша КР, а в 2025-2026 годах возглавлял отдел комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи аппарата парламента.

Еще одним замом главы МЧС стал Канатбек Чыныбаев. Он пришел на место Акылбека Мазарипова, который стал первым замминистра чрезвычайных ситуаций. Ранее эту должность занимал Азамат Мамбетов. Он стал заместителем министра.

Амантур Турсуниязов стал заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Он также возглавил Кыргызскую геологическую службу.

Ранее работал замглавы ОАО «Кыргызалтын», затем занимал должность заместителя генерального директора ГП «Кыргызкомур».

Назначения произошли в рамках кадровых перестановок в правительстве, направленных на укрепление работы ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Кадровые перестановки в Жогорку Кенеше.

Депутат Медербек Алиев избран первым вице-спикером Жогорку Кенеша. Его кандидатуру выдвинула депутатская группа «Эл үмүтү — Ата Журт».

За кандидатуру Медербека Алиева проголосовали 74 депутата, против — 3.

Чынгыз Ажибаев ушел по собственному желанию.

Два новых депутата — Райимберди Дуйшенбиев и Джайлообай Нышанов — принесли присягу.

Райимберди Дуйшенбиев зарегистрирован депутатом парламента по округу № 14 вместо Кундузбека Сулайманова, а Джайлообай Нышанов — по округу № 15 вместо Нурланбека Тургунбек уулу. Они досрочно сдали свои мандаты.

Райимберди Дуйшенбиев ранее был начальником Генштаба Вооруженных сил КР.

Новым руководителем аппарата Жогорку Кенеша стал Алмасбек Абытов. До назначения он занимал должность полномочного представителя президента и кабмина в Жогорку Кенеше.

Айбек Иминов назначен зампредседателя Национального агентства по делам религий.

Айбек Иминов ранее работал в сфере регулирования религиозных организаций и государственной экспертизы религиозной деятельности.

Он занимал должность начальника отдела экспертизы и взаимодействия с религиозными организациями в Государственной комиссии по делам религий, которая затем была преобразована в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений.

Акимы Кара-Суйского и Тогуз-Тороуского районов ушли в отставку.

Канат Табалдиев освобожден от должности акима Кара-Суйского района Ошской области. Решение принято в соответствии с поданным им заявлением. Он был назначен в августе 2024 года.

Аналогичное решение принято и в отношении Манаса Мураталиева, занимавшего должность акима Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. Он был назначен в июне 2023 года.

Кадровые изменения в мэриях некоторых городов.

Директором департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека назначили Канатбека Маматова.

Ранее он занимал должность заведующего отделом учебно-спортивных и физкультурно-массовых мероприятий данного департамента.

Заместителем директора назначен Рустам Алишеров. До этого он работал главным инспектором отдела контроля исполнения решений управления организационно-контрольной работы центрального аппарата мэрии.

Первым заместителем мэра Оша назначен Оморбек Торобаев. До назначения он работал начальником управления УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по Ошу и Ошской области.

Напомним, на прошлой неделе в связи с назначением нового градоначальника в Оше отстранены от должностей все вице-мэры.

Эрнис Толтоев занял должность заместителя мэра Оша. Он сменил на этой позиции Сонунбека Джунусбаева, ранее курировавшего вопросы городского хозяйства и транспорта.

Эрнис Толтоев будет отвечать за работу коммунальных служб, развитие транспортной инфраструктуры и координацию городских проектов.

Мыктыбек Осмоналиев назначен руководителем аппарата мэрии Оша. Ранее эту должность занимала Масуда Айдарбекова, ставшая замом градоначальника южной столицы.

Мэр Канта Улан Майлибашев сложил свои полномочия.

Он написал заявление об отставке по собственному желанию. Улан Майлибашев проработал с июня 2021 года.

Первым вице-мэром Манаса назначен Дамирбек Давлянов.

Дамирбек Давлянов имеет высшее юридическое образование. До назначения в мэрию он долгие годы работал в системе МВД, в том числе на руководящих должностях в службе по борьбе с организованной преступностью.

Прежний первый заместитель мэра Манаса Кубанычбек Иманалиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Миргуль Эгемова назначена заместителем мэра Манаса по строительству, ранее она возглавляла аппарат мэрии.

Мэр Шопокова Раджу Норузбаев подал в отставку. Он написал заявление по собственному желанию. На эту должность Раджу Норузбаев был назначен летом 2025 года.

