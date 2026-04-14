С проката сняли фильм «Өч-2» и уволили директора «Кыргызтасмасы»

Фильм «Өч-2» сняли с проката в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.
По ее данным, 13 апреля комиссия департамента кинематографии при Минкультуры приняла протокольное решение о прекращении проката художественного фильма на территории страны.
Уточняется, что экспертная комиссия провела детальный анализ содержания картины и выявила преобладание сцен насилия, жестокости и эпизодов, противоречащих общественным и нравственным нормам. Отмечено, что в фильме недостаточно представлены элементы, направленные на продвижение позитивных социальных ценностей, осуждение насилия и выполнение воспитательной функции.
В связи с этим решили снять фильм с проката на территории республики, обязать кинотеатры и прокатные организации незамедлительно прекратить его показ и освободить от должности директора государственного учреждения «Кыргызтасмасы» Алмаза Тулекеева.