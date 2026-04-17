В Кыргызстане создали ассоциацию ММА. Ее возглавил председатель ГКНБ

В Кыргызстане создана Ассоциация смешанных единоборств (ММА), ее президентом избран глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков.

По данным ассоциации, решение принято 17 апреля на совещании с участием представителей профильных федераций. Заседание прошло под председательством директора Госагентства по физкультуре и спорту Урмата Асанбаева.

В обсуждении приняли участие представители федераций WEF GLOBAL MMA, GAMMA MMA, IMMAF Кыргызстана, а также Национальной федерации кулатуу күрөшү. Они представили свои наработки, опыт проведения турниров и обозначили приоритеты развития.

По итогам встречи принято решение объединить усилия федераций в рамках единой ассоциации. Основная цель — выработка общей политики в сфере ММА, координация соревнований и укрепление позиций Кыргызстана на международной арене.

Отмечается, что проведение турниров по ММА на территории страны теперь будет осуществляться только при согласовании с Госагентством спорта и новой ассоциацией.

Вице-президентами избраны:

Руслан Кыдырмышев (WEF GLOBAL MMA),

Бабур Толбаев (GAMMA MMA),

Абдирашид Жолчубаев (Национальная федерация кулатуу күрөшү),

Ырыскелди Нарбаев (IMMAF Кыргызстан).

Генеральным секретарем назначен Эмиль Токтогонов.