Власть

В Кыргызстане создали ассоциацию ММА. Ее возглавил председатель ГКНБ

В Кыргызстане создана Ассоциация смешанных единоборств (ММА), ее президентом избран глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков.

По данным ассоциации, решение принято 17 апреля на совещании с участием представителей профильных федераций. Заседание прошло под председательством директора Госагентства по физкультуре и спорту Урмата Асанбаева.

В обсуждении приняли участие представители федераций WEF GLOBAL MMA, GAMMA MMA, IMMAF Кыргызстана, а также Национальной федерации кулатуу күрөшү. Они представили свои наработки, опыт проведения турниров и обозначили приоритеты развития.

По итогам встречи принято решение объединить усилия федераций в рамках единой ассоциации. Основная цель — выработка общей политики в сфере ММА, координация соревнований и укрепление позиций Кыргызстана на международной арене.

Отмечается, что проведение турниров по ММА на территории страны теперь будет осуществляться только при согласовании с Госагентством спорта и новой ассоциацией.

Вице-президентами избраны:

  • Руслан Кыдырмышев (WEF GLOBAL MMA),
  • Бабур Толбаев (GAMMA MMA),
  • Абдирашид Жолчубаев (Национальная федерация кулатуу күрөшү),
  • Ырыскелди Нарбаев (IMMAF Кыргызстан).

Генеральным секретарем назначен Эмиль Токтогонов.
Материалы по теме
Жалобы, проверки и «чистка»: глава ГКНБ о реформе и проблемах ведомства
Алекса Грассо хочет еще один бой с Валентиной Шевченко
Марсель Нурланбек уулу победил казахстанского бойца на турнире Hype FC 28
Кыргызстанца Жакшылыка Мырзабекова признали полноценным чемпионом лиги АСА
Встреча бойцов ММА из Казахстана и Кыргызстана закончилась скандалом
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
Глава ГКНБ: Я тоже не сторонник «маски-шоу»
Блокировка TikTok: что говорит глава ГКНБ и предлагает депутат Дастан Бекешев
Глава ГКНБ: Пора уйти от идеологии запугивания и создать современную службу
Шабданбеков: Впредь в ГКНБ не будет неприкасаемых
Популярные новости
Садыр Жапаров: В&nbsp;Кыргызстане ликвидируют области и&nbsp;районы, создав 20&nbsp;округов Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по&nbsp;поручению Ташиева Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Облегчение для мужчин. Для прописки не&nbsp;будут требовать справку о&nbsp;военном учете Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
