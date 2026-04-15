Кыргызский футбольный союз утвердил новый состав исполкома. Список

На сегодняшнем конгрессе Кыргызского футбольного союза (КФС) не удалось избрать нового президента вместо Камчыбека Ташиева. Как пояснили в организации, на данный пост не выдвинуто ни одной кандидатуры.

Фото Кыргызского футбольного союза. Очередной конгресс

Несмотря на это, делегаты утвердили новый состав исполнительного комитета КФС. В него вошли:

Нурдин Букуев — первый вице-президент КФС;

Мирлан Акжигитов — вице-президент КФС;

Жылдыз Таалайбек кызы — вице-президент КФС;

Кайрат Эгембердиев — вице-президент КФС.

Члены исполнительного комитета:

Канатбек Абдыкадыров;

Омурбек Бабанов;

Асылбек Кадралиев;

Кудайберди Кожобеков;

Эмиль Кутманов;

Аскар Салымбеков;

Азат Сакебаев;

Уланбек Ногаев.

В союзе добавили, что два места в составе исполнительного комитета пока остаются вакантными.