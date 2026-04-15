Спорт

Кыргызский футбольный союз утвердил новый состав исполкома. Список

На сегодняшнем конгрессе Кыргызского футбольного союза (КФС) не удалось избрать нового президента вместо Камчыбека Ташиева. Как пояснили в организации, на данный пост не выдвинуто ни одной кандидатуры.

Кыргызского футбольного союза
Фото Кыргызского футбольного союза.

Несмотря на это, делегаты утвердили новый состав исполнительного комитета КФС. В него вошли:

  • Нурдин Букуев — первый вице-президент КФС;
  • Мирлан Акжигитов — вице-президент КФС;
  • Жылдыз Таалайбек кызы — вице-президент КФС;
  • Кайрат Эгембердиев — вице-президент КФС.

Члены исполнительного комитета:

  • Канатбек Абдыкадыров;
  • Омурбек Бабанов;
  • Асылбек Кадралиев;
  • Кудайберди Кожобеков;
  • Эмиль Кутманов;
  • Аскар Салымбеков;
  • Азат Сакебаев;
  • Уланбек Ногаев.

В союзе добавили, что два места в составе исполнительного комитета пока остаются вакантными.
