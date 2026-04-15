Кыргызский футбольный союз утвердил новый состав исполкома. Список

На сегодняшнем конгрессе Кыргызского футбольного союза (КФС) не удалось избрать нового президента вместо Камчыбека Ташиева. Как пояснили в организации, на данный пост не выдвинуто ни одной кандидатуры.
Несмотря на это, делегаты утвердили новый состав исполнительного комитета КФС. В него вошли:
- Нурдин Букуев — первый вице-президент КФС;
- Мирлан Акжигитов — вице-президент КФС;
- Жылдыз Таалайбек кызы — вице-президент КФС;
- Кайрат Эгембердиев — вице-президент КФС.
Члены исполнительного комитета:
- Канатбек Абдыкадыров;
- Омурбек Бабанов;
- Асылбек Кадралиев;
- Кудайберди Кожобеков;
- Эмиль Кутманов;
- Аскар Салымбеков;
- Азат Сакебаев;
- Уланбек Ногаев.
В союзе добавили, что два места в составе исполнительного комитета пока остаются вакантными.