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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. До финиша еще далеко, а количество жалоб растет

Очередная избирательная кампания традиционно началась с жалоб. От ЦИК требуют наказать отдельных кандидатов по одномандатным округам. В координационную группу практически ежедневно поступают сигналы о подкупе и преждевременной агитации.

Есть претензии и к партиям. Заявители настаивают на дисквалификации «Азыттыка» и «Ыйман Нуру». Первую упрекают в нарушениях при формировании списка кандидатов, вторую — в пропаганде религии и националистической риторике.

Попали под раздачу «Ынтымак» и «Ата Мекен». Из представленных в ЦИК этими партиями списков исключены по одному кандидату. Таланту Мамытову («Ынтымак») отказано в регистрации, потому что он нарушил закон, не сложив полномочия спикера Жогорку Кенеша. Нурбек Сабеков («Ата Мекен») лишился возможности стать депутатом, поскольку у него нет диплома о высшем образовании.

Эксперты считают, что эти предвыборные разборки удобрили почву для громких скандалов, слива компромата и вероятной отменой итогов по некоторым округам.

Подозрительная тишина

В непредвзятость ЦИК при рассмотрении заявлений о нарушениях мало кто верит. Причем как сами жалобщики, так и те, на кого пожаловались.

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Гражданский активист Анарбек Катаганов упрекает комиссию в том, что она намеренно затягивает разбирательство по партии «Азаттык». Самого Катаганова, как он утверждает, вычеркнули из списка не предупредив. По его словам, произошло это уже после съезда. Напомним, менять расстановку и состав кандидатов по собственному усмотрению постфактум ни лидер партии, ни члены политсовета не имеют права. Рабочая группа ЦИК запросила доказательства, что нарушений, о которых говорит Анарбек Катаганов, не было. Но уполномоченные «Азаттыка» их не представили до сих пор, хотя все сроки уже прошли.

А решение об исключении Таланта Мамытова и Нурбека Сабекова ЦИК принимает оперативно, не откладывая.

Реакция партий последовала тут же. В «Ынтымаке» обвинили Центризбирком в превышении полномочий и вольной трактовке статей выборного законодательства. В «Ата Мекене» также считают решение ЦИК неправомерным. Последние обратились в Конституционный суд. В заявлении социалистов говорится, что норма об обязательном высшем образовании у кандидата противоречит Основному закону.

Талант Мамытов и «Ынтымак» подали жалобу в административный суд Бишкека. Они требуют отменить постановление ЦИК. Юристы партии считают, что в избирательном законодательстве нет прямых формулировок о том, что глава законодательного органа должен уйти в отставку в связи с участием в выборах.

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Жалобу на «Ыйман Нуру» еще не рассматривали.

Заявления на одномандатников чаще всего ЦИК переадресует МВД. Для проверки и дачи правовой оценки. Заявление на брата председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Шаирбека тоже отправили милиции. Последний баллотируется по Джалал-Абадскому округу № 14. Пользователи Facebook сообщают, что Камчыбек Ташиев вручил ключи от нового дома семье Муратовых из села Барпы Сузакского района. Известно, что он полностью профинансировал возведение этого жилья.

По закону кандидатам и их родственникам запрещается заниматься благотворительностью с момента назначения выборов.

Разбираться придется и в случае с кандидатом в депутаты парламента по Аламединскому одномандатному избирательному округу № 25 Болотбеком Бегалиевым.

Сообщается, что Болотбек Бегалиев провел благотворительный обед в кафе «Ак Эмир» (бывшее название «Санкт-Петербург») для старейшин и жителей села Кой-Таш с целью агитации в поддержку своей кандидатуры и подкупа голосов местных жителей.

Аналогичная жалоба поступила на кандидата в депутаты по Кочкорскому избирательному округу № 32 Ормона Нурбек уулу. В ней говорится, что претендент на мандат занимается подкупом голосов избирателей, а также сотрудников ОВД Кочкорского района Нарынской области — раздает им бесплатно видеоаппаратуру.

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Все эти заявления переданы в МВД и ГКНБ для проверки. По некоторым уже возбуждены уголовные дела по статье «Подкуп». Если факты подтвердятся, кандидатов привлекут к ответственности, могут даже снять с дистанции.

Член Центризбиркома Кайрат Маматов пояснил 24.kg, что, согласно измененному закону о выборах, дисквалифицировать партию, ее кандидата или одномандатника можно на любом этапе, включая день голосования и в поствыборный период. Но только в случае, если будет доказано, что нарушения носили системный характер и повлияли на волеизъявление.

Научитесь играть по правилам

На пресс-конференции 23 октября президент тоже поднял тему предстоящих выборов в парламент. Он призвал участников процесса «удивить мир» — провести кампанию честно — без подкупа и админресурса.

О выборах Садыр Жапаров говорил и на республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных госадминистраций 21 октября. «Народу предоставлена возможность люстрировать парламент», — сказал он.

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Но последуют ли этому указанию борцы за мандаты, чиновники на местах, стремящиеся угодить высоким начальникам из центра и сами избиратели? Реестр жалоб координационной группы оперативного реагирования ЦИК обновляется ежечасно. Количество заявлений растет. То учителей для агитации привлекают, то школьную форму бесплатно раздают, то дороги в селах асфальтируют, то для пожилых обеды с музыкой в ресторанах заказывают. И все это устраивают либо кандидаты-самовыдвиженцы, либо их ближайшая родня.

Эксперты отмечают: все это приведет к тому, что конфликты вспыхнут именно в округах. Вероятнее всего, на некоторых из них итоги будут признаны недействительными и назначены повторные выборы. Как скоро Кыргызстан выйдет из острой фазы выборной лихорадки, вопрос открытый.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211710/
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