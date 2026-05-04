После селей вспышек нет. Минздрав сообщил о стабильной ситуации в регионах

В пострадавших от селевых потоков районах Кыргызстана санитарно-эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, из-за обильных осадков в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях усилена медицинская и санитарная работа.

В регионах:

организованы подворовые обходы;

работают мобильные медицинские бригады;

ведется контроль качества воды;

проводится профилактика инфекционных заболеваний;

налажено взаимодействие с органами гражданской защиты и местными властями.

В Баткенской области из зон риска эвакуированы 35 семей. Всем обеспечено медицинское сопровождение.

За медицинской помощью обратились 37 человек. Тяжелых случаев не зарегистрировано.