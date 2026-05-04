В Нью-Йорке требуют отменить концерт Юлдуз Усмановой на Брайтон-Бич

В США развернулась кампания против концерта народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой.

Выступление намечено на 9 мая — дату, совпадающую с Днем памяти жертв Холокоста, что усилило критику со стороны организаторов кампании.

С критикой выступили местные политики, включая главу округа Нассау и кандидата в губернаторы штата Брюса Блейкмана, а также членов Ассамблеи штата Нью-Йорк Майкла Новахова и Алека Брук-Красны.

Инициаторы кампании обвиняют певицу в антисемитских высказываниях. По их словам, Юлдуз Усмановой предлагали публично опровергнуть эти заявления и извиниться, однако она отказалась.

Также государственному секретарю США Марко Рубио направлено обращение с просьбой аннулировать выданные артистке визы.

На сегодня в Нью-Йорке запланирована пресс-конференция, посвященная инициативе по отмене концерта.