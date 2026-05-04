Общество

Франция повышает стоимость обучения для иностранных студентов почти в 20 раз

Во Франции планируют значительно увеличить стоимость обучения для иностранных студентов из государств, не входящих в Европейский союз. Об этом заявили в Министерстве высшего образования страны, представив новую стратегию развития под названием «Выбери Францию для высшего образования».

Студенты из не входящих в ЕС стран должны будут платить больше за обучение. По словам министра высшего образования Франции Филиппа Баптиста, около 90 процентов иностранных студентов будут оплачивать обучение по полной стоимости. Это часть государственной стратегии.

Планируется, что большинство студентов из неевропейских стран будут платить:

  • около 2 тысяч 895 евро в год за бакалавриат (вместо нынешних 178 евро);
  • около 3 тысяч 941 евро в год за магистратуру (вместо 254 евро).

Министр высшего образования хочет ввести во французских университетах дифференцированную плату за обучение для студентов из стран, не входящих в ЕС. Она была введена в 2019 году, но до сих пор не имела большого эффекта, говорится в интервью газете Le Parisien.

«Университеты больше не смогут выдавать массовые исключения, которые будут предназначены для очень специфических случаев... Мы возвращаемся к фундаментальным принципам и закону, который был несколько обойден в последние годы. Дифференцированная плата — это правило, а исключения — исключение», — заявил Филипп Баптист.
