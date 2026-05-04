В Бишкеке накрыли серию краж аккумуляторов, подозреваемых связали с 15 эпизодами

В Бишкеке задержаны подозреваемые в серии краж автомобильных аккумуляторов.

Как сообщили в ГУВД, 26 апреля в УВД Первомайского района обратился житель столицы. Он заявил, что неизвестные похитили аккумулятор с грузового автомобиля Volvo, припаркованного на улице Серегина.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих подозреваемых — ранее судимых граждан. Они водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Следствием установлено, что задержанные могут быть причастны как минимум к 15 аналогичным эпизодам. Кроме того, выявлены точки сбыта похищенного — на одном из пунктов приема металлолома изъято восемь аккумуляторов.

В настоящее время милиция продолжает проверку, устанавливаются возможные соучастники и дополнительные факты преступлений.

ГУВД призывает граждан быть внимательными и принимать меры для сохранности имущества.