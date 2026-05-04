15:24
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия

В Бишкеке накрыли серию краж аккумуляторов, подозреваемых связали с 15 эпизодами

В Бишкеке задержаны подозреваемые в серии краж автомобильных аккумуляторов.

Как сообщили в ГУВД, 26 апреля в УВД Первомайского района обратился житель столицы. Он заявил, что неизвестные похитили аккумулятор с грузового автомобиля Volvo, припаркованного на улице Серегина.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих подозреваемых — ранее судимых граждан. Они водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Следствием установлено, что задержанные могут быть причастны как минимум к 15 аналогичным эпизодам. Кроме того, выявлены точки сбыта похищенного — на одном из пунктов приема металлолома изъято восемь аккумуляторов.

В настоящее время милиция продолжает проверку, устанавливаются возможные соучастники и дополнительные факты преступлений.

ГУВД призывает граждан быть внимательными и принимать меры для сохранности имущества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/372834/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Подростки ночью ворвались в детское учреждение и избили охранника
Украли 430 тысяч сомов и валюту в Новопокровке. Подозреваемый задержан
Преступность в Кыргызстане выросла на 12,3 процента из-за всплеска мошенничества
Подозреваемого в серийных кражах задержали в Бишкеке
Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
Ночью вскрыл садака-бокс: в Кадамджае задержали 19-летнего парня
В Бишкеке парни напали на подростков. Отобрали мопед и смартфон
В спецприемнике Бишкека арестованным не выдают элементарные средства гигиены
МВД: В результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц
Драка иностранцев в вузе Бишкека: задержаны двое
Популярные новости
В&nbsp;Астрахани изъяли нелегальную технику из&nbsp;Кыргызстана на&nbsp;245 миллионов рублей В Астрахани изъяли нелегальную технику из Кыргызстана на 245 миллионов рублей
Чиновник с&nbsp;криминальным прошлым попался с&nbsp;оружием в&nbsp;Нарыне Чиновник с криминальным прошлым попался с оружием в Нарыне
Подростки ночью ворвались в&nbsp;детское учреждение и&nbsp;избили охранника Подростки ночью ворвались в детское учреждение и избили охранника
Автобусы устроили &laquo;гонку&raquo; и&nbsp;столкнулись на&nbsp;проспекте Айтматова в&nbsp;Бишкеке Автобусы устроили «гонку» и столкнулись на проспекте Айтматова в Бишкеке
Бизнес
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
4 мая, понедельник
14:59
На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан
14:57
После селей вспышек нет. Минздрав сообщил о стабильной ситуации в регионах
14:54
«Бессмертный полк» и митинг-реквием. В Караколе опубликовали программу на 9 Мая
14:52
В Бишкеке накрыли серию краж аккумуляторов, подозреваемых связали с 15 эпизодами
14:34
В Нью-Йорке требуют отменить концерт Юлдуз Усмановой на Брайтон-Бич