«Бессмертный полк» и митинг-реквием. В Караколе опубликовали программу на 9 Мая

В Караколе 9 мая пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Как сообщили в мэрии, с 10.00 до 10.30 на пересечении улиц Абдрахманова и Тыныстанова начнется сбор участников акции «Бессмертный полк».

С 10.30 до 11.00 колонна пройдет по улице Абдрахманова до парка «Жениш».

Основная часть мероприятий состоится в парке:

с 11.00 до 11.10 пройдет церемония возложения венков и цветов к Вечному огню;

с 11.10 до 11.15 — чтение молитвы в память о погибших;

с 11.15 до 11.17 — митинг-реквием, минута молчания и военный залп.

Жителей города приглашают принять участие в мероприятиях и почтить память погибших в Великой Отечественной войне.