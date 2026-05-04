Эдуард Кубатов показал стадо маралов в горах «Беш-Таша»

Глава Государственного агентства по туризму Эдуард Кубатов опубликовал видео со стадом маралов, снятое в Таласской области.

Кадры сделаны в природном парке «Беш-Таш». На видео видно, как животные свободно передвигаются по горной местности.

«Маралдар келатат... Помните призывный возглас из фильма «Белый пароход»? Увидеть стадо маралов — это лучшее, что может случиться в горах», — отметил Эдуард Кубатов.

По его словам, поездка проходит в рамках рабочего визита в регион. В ближайшее время глава госагентства пообещал рассказать подробнее о развитии горного и исторического туризма в Таласской области.