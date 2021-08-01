Неделя-24. Как обезжиривают чиновников, дежавю черного июля и выборы по-новому

Мэрия Бишкека хочет утвердить новые правила организации пассажирских перевозок. Чиновники сетуют, что поступает много жалоб на нарушения водителями Правил дорожного движения, их грубое и неэтичное поведение, курение и антисанитарию в салоне, а также нарушение графиков работы. Посмотрим, что из этого получится.

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А Министерство энергетики и промышленности отказалось от первоначальной идеи повысить тарифы для населения. Редакция 24.kg собрала последние данные о том, как собираются покрывать дефицит и какие тарифы в итоге установят для потребителей электроэнергии.

Президент назначил полномочных представителей в регионах.

В Минздраве назвали вакцины, прошедшие государственную регистрацию. Кстати, AstraZeneca в виде гуманитарной помощи уже поступила в страну. Бишкеку выделено 10 тысяч доз. Прививку AstraZeneca можно получить в поликлинике студентов, ЦСМ № 1, 3, 5, 7, 15.

Фото из соцсетей. Садыр Жапаров вакцинировался от COVID-19

Тем временем глава государства решил вакцинироваться от коронавируса. Для этого Садыр Жапаров выбрал прививочный пункт в одном из торговых центров Бишкека. Вместе с отцом защититься от COVID-19 решил и его сын Рустам.

Надеемся, что примеру президента последуют кыргызстанцы. Нас и наших близких спасет только коллективный иммунитет.

Власти Кыргызстана и Таджикистана заключат новые договоры для развития отношений. Правительство РТ поручило соответствующим структурам согласовать и подписать новые документы, которые направлены на расширение двустороннего сотрудничества с КР.

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В соседнем Казахстане впервые прошли прямые выборы сельских акимов. Именно люди, живущие на местах, решали, кто должен возглавить их родной район. А в Кыргызстане избирать акимов районов лишили права даже депутатов местных кенешей. Новый проект закона «О местном самоуправлении» находится на рассмотрении Жогорку Кенеша.

Всего за пять июльских дней в республике произошло несколько смертельных ДТП, в которых погибли более 15 человек. С января по июль в Бишкеке с мест аварий скрылся 271 водитель. Ситуацией озаботился глава государства. Он поручил МВД навести порядок. Милицейские чиновники бросились исполнять указание, как будто сами без нагоняя Садыра Жапарова не догадались это сделать.

Фото из соцсетей. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев

Президент страны и председатель ГКНБ, судя по всему, решили опровергнуть досужие домыслы о том, что между ними пробежала черная кошка. В Сети разместили фотографию их совместного отдыха на природе. Правда, осталось непонятным, почему они отдыхали в субботу, 24 июля, если она была объявлена рабочим днем в Кыргызстане.

Погодные аномалии продолжаются. 25 июля 2021 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат». В этот день максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 39,5 градуса. Это на шесть градусов выше нормы.

Глава государства успевает не только раздавать нагоняи и отдыхать на природе, но и встречаться с парламентариями. За несколько дней он дважды приглашал их на чай и бешбармак. Депутаты взяли под козырек и протащили законы о выборах, фейках и другие, так нужные Старой площади.

Долгожданная новость для верующих мусульман. Стало известно, что с 10 августа Саудовская Аравия разрешит иностранным гражданам, завершившим вакцинацию, въезжать в страну для совершения малого хаджа — умры.

Cкончался бывший государственный деятель Усен Сыдыков. Близкий соратник свергнутого президента Курманбека Бакиева. Он умер после продолжительной болезни. Усену Сыдыкову было 78 лет. 14 мая 2010 года был арестован в Ноокате. Обвинялся в организации контрреволюционных выступлений на юге Кыргызстана. 2 июля 2010-го судом переведен под домашний арест.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Власть озаботилась нравственностью кыргызов

Фото из интернета. Чолпонбек Абыкеев

5 мая 2021 года новая Конституция, ориентированная на установление президентской формы правления, вступила в силу.

Главный документ страны еще на стадии разработки подвергался жесткой критике. Эксперты и юристы, в том числе международные, твердили, что проект сырой, выставлять его на всенародное голосование нельзя, в нем отсутствует система сдержек и противовесов, и он толкает республику в пропасть авторитаризма. Но инициаторы все доводы проигнорировали. В Основном законе, помимо усиления института президентства, прописаны развитие духовно-нравственной составляющей общества и продвижение идеологии в массы. Какой, правда, непонятно. На чем она должна быть основана, тоже непонятно. Мы попытались разобраться. Подробнее в статье «О духовном и нравственном: смутное понимание чиновников об основах идеологии».

Как мы будем избирать седьмой созыв

Фото из интернета

Новый закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша принят. Накануне пленарного заседания с нардепами побеседовал глава государства. Садыр Жапаров призвал их «голосовать по совести». Пожелание было услышано, и 99 из 106 членов ЖК, присутствующих на заседании, поддержали спорный проект. Скорее всего, парламентские выборы в Кыргызстане будут назначены на ноябрь. Они пройдут по-новому. Как, подробнее в статье «Парламентские выборы — 2021: новые правила, старые игроки, закулисные режиссеры».

Когда от машины придется отказаться

Фото из интернета

В Кыргызстане стоимость топлива продолжает ползти вверх. На минувшей неделе подорожал бензин. За последний месяц отпускные цены на топливо на российских заводах выросли на $70 за тонну по бензину и $60 — по дизельному топливу. Это добавляет к одному литру ГСМ дополнительные 5,5 сома и 4,2 сома соответственно.

Виной тому стала мировая тенденция роста цен на нефть. Изменить ситуацию пока не получится. Кыргызстан 95 процентов нефтепродуктов импортирует. Поэтому вся надежда на стабилизацию мирового нефтяного рынка. Подробности вы узнаете из статьи «Почему растет стоимость топлива и что делают нефтетрейдеры для сдерживания цен».

Черный июль — 2021 vs черный июль — 2020

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Эльвира Сурабалдиева

Почти весь июль в Кыргызстане ежедневно регистрировалось более тысячи новых случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией и около десятка смертей. А Минздрав и республиканский штаб повторяют ошибки, которые привели к черному июлю в прошлом году.

Не всегда больных удавалось госпитализировать оперативно, появлялись в соцсетях объявления о поиске препаратов и кислородных концентраторов, программу вакцинации населения практически завалили в самом начале. В то же время о третьей волне чиновников от здравоохранения предупреждали еще в начале года и давали им рекомендации. К выводам межведомственной комиссии по противодействию COVID-19 не прислушались. Более того, результаты ее работы оказались под сукном. Почему так произошло и кто в этом заинтересован, журналисту рассказала экс-вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. Подробнее в интервью «Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий».

Что такое инфляция и почему это важно знать

Мы часто сетуем на то, что нам не хватает денег. Их не хватает отчасти и из-за нашей финансовой безграмотности. Когда, например, говорят, что все дорожает, обычно имеют в виду инфляцию. Она постепенно снижает покупательскую способность денег и «съедает» сбережения. Что значит инфляция, как она влияет на нашу жизнь и всегда ли падение цен — это плюс? Редакция продолжает серию публикаций, которые позволят вам осилить финансовую грамотность. Читайте, запоминайте, учитесь считать. Подробнее в материале «Что такое инфляция и как она влияет на людей».

Как обезжиривают чиновников и депутатов

Фото из интернета

С начала года ГКНБ рапортует о громких задержаниях и арестах. Однако через какое-то время у фигурантов уголовных дел наблюдается приступ щедрости, и они неожиданно решают помочь родине, перечисляя в бюджет миллионы сомов, или погашают причиненный государству ущерб. В итоге все в шоколаде: казна при деньгах, политики, чиновники и бизнесмены на свободе. Редакция выяснила, кто перечислил больше всего средств и куда их можно было потратить. Кто и сколько перечислил в госбюджет из арестованных представителей истеблишмента, вы узнаете в материале «Профицит бюджета: какой ценой пополнили казну фигуранты уголовных дел».

Все на прививку от COVID-19!

Фото из интернета

В Кыргызстане продолжается кампания по вакцинации населения от COVID-19. При этом, как выяснилось, далеко не все знают, по какому принципу работают прививки.

Фельдшер реанимационной бригады бишкекского Центра экстренной медицины Владислав Кунц рассказал нашему журналисту о важности вакцинации при формировании иммунитета, об осложнениях после прививок и о гарантиях, которые они дают. Подробнее в публикации «Иммунитет — это «армия». Коротко о том, почему надо прививаться».

Бишкек задыхается, но парки все равно уничтожают

Фото 24.kg. Парк Кычана Джакыпова в его нынешнем состоянии

Сложно поверить, что в хаотично застроенном центре Бишкека сегодня можно найти хотя бы клочок ненужной, пустующей земли. Но такой участок есть. Правда, не нужен он только его владельцу — государству. Речь идет о парке Кычана Джакыпова. Засохший и заваленный мусором. Эта некогда зеленая ухоженная зона сегодня находится на грани уничтожения. Сказать «спасибо» за это стоит безалаберным чиновникам, и не только им. Журналист разбирался, почему в задыхающейся столице некогда красивый зеленый парк стал никому не нужен и погибает. Подробнее в материале «Парк Кычана Джакыпова: как зеленую зону уничтожали бизнесмены и чиновники».

Если ваш ребенок решил заработать деньги

Фото из интернета

Летние каникулы — это не только бесконечный отдых у озера Иссык-Куль или подготовка к школе. Для подростков это еще и возможность заработать первые деньги.

Редакция 24.kg собрала интересные и легальные способы заработка во время каникул для подростков. Сразу оговоримся, что варианты работы на полях или на базарах мы не рассматривали. Это тяжелый труд, который детям противопоказан. Читайте советы «Лето с пользой. Где подросток может легально заработать».

Наши школы опять ждут перемены

Фото из интернета. Уланбек Мамбетакунов

Новый государственный образовательный стандарт школьного общего образования разработали в Кыргызстане. Ввести его планируют с 2022 года. С этого времени появятся предметы по выбору (с 5-го по 11-й класс), а также увеличатся часы по школьному компоненту с 1 до 16 часов в неделю. Подробнее о новом госстандарте 24.kg рассказал один из авторов документа вице-президент Кыргызской академии образования Уланбек Мамбетакунов. Подробности вы узнаете из интервью «Новый стандарт обучения. Каких уроков в школах станет больше?»

Красота глазами читателей

Фото Александра Сухоносова. Панорама Кыргызского хребта

Нет ничего лучше, чем жарким летом выбраться из душного и пыльного города на природу — подышать свежим воздухом, полюбоваться природой, пообщаться с друзьями. А те же, кому не удается это сделать, могут путешествовать хотя бы виртуально. Как это сделать, вы узнаете, заглянув в рубрику «Мгновения жизни. Ущелье Шамси и иссык-кульская Сказка».