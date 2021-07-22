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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Назначены новые полпреды президента в регионах. Кто они

Президент Садыр Жапаров назначил полномочных представителей в регионах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

  • Абдикарим Алимбаев назначен полномочным представителем президента в Баткенской области;
  • Сабыркул Ашимбаев назначен полномочным представителем президента в Нарынской области;
  • Зиядин Жамалдинов назначен полномочным представителем президента в Ошской области;
  • Мирбек Кожоев назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области;
  • Бактыбек Нарбеков назначен полпредом президента в Таласской области;
  • Абсаттар Сыргабаев назначен полномочным представителем в Джалал-Абадской области;
  • Эркин Тентишев стал полномочным представителем в Чуйской области.

Напомним, ранее указом президента в целях обеспечения эффективного государственного управления, реализации государственной политики в регионах и координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления институт полномочных представителей правительства в областях был преобразован в институт полномочных представителей президента в областях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201816/
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