Назначены новые полпреды президента в регионах. Кто они

Президент Садыр Жапаров назначил полномочных представителей в регионах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
- Абдикарим Алимбаев назначен полномочным представителем президента в Баткенской области;
- Сабыркул Ашимбаев назначен полномочным представителем президента в Нарынской области;
- Зиядин Жамалдинов назначен полномочным представителем президента в Ошской области;
- Мирбек Кожоев назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области;
- Бактыбек Нарбеков назначен полпредом президента в Таласской области;
- Абсаттар Сыргабаев назначен полномочным представителем в Джалал-Абадской области;
- Эркин Тентишев стал полномочным представителем в Чуйской области.
Напомним, ранее указом президента в целях обеспечения эффективного государственного управления, реализации государственной политики в регионах и координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления институт полномочных представителей правительства в областях был преобразован в институт полномочных представителей президента в областях.