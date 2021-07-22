Назначены новые полпреды президента в регионах. Кто они

Президент Садыр Жапаров назначил полномочных представителей в регионах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Абдикарим Алимбаев назначен полномочным представителем президента в Баткенской области;

Сабыркул Ашимбаев назначен полномочным представителем президента в Нарынской области;

Зиядин Жамалдинов назначен полномочным представителем президента в Ошской области;

Мирбек Кожоев назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области;

Бактыбек Нарбеков назначен полпредом президента в Таласской области;

Абсаттар Сыргабаев назначен полномочным представителем в Джалал-Абадской области;

Эркин Тентишев стал полномочным представителем в Чуйской области.

Напомним, ранее указом президента в целях обеспечения эффективного государственного управления, реализации государственной политики в регионах и координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления институт полномочных представителей правительства в областях был преобразован в институт полномочных представителей президента в областях.