Парк Кычана Джакыпова: как зеленую зону уничтожали бизнесмены и чиновники

Сложно поверить, что в хаотично застроенном центре Бишкека сегодня можно найти хотя бы клочок ненужной, пустующей земли. Но такой участок есть. Правда, не нужен он только его владельцу — государству. Речь идет о парке Кычана Джакыпова.

Засохший и заваленный мусором. Эта некогда зеленая ухоженная зона сегодня находится на грани уничтожения. Сказать спасибо за это стоит безалаберным чиновникам и не только им.

Терентьевский сад – достопримечательность города

Основа для современного парка Кычана Джакыпова, расположенного на пересечении улиц Абдрахманова и Мичурина, была заложена 136 лет назад известным ботаником Алексеем Фетисовым.

Фото из интернета. Алексей Фетисов, человек стоявший у истоков озеленения Бишкека

Начатое в 1885 году дело после смерти Фетисова продолжил его друг и сподвижник, первый староста Пишпека Илья Тереньтев. Он выкупил у вдовы участок с загородным домом и значительно расширил парк вокруг него, высадив преимущественного фруктовые деревья.

Со временем это место стали называть Терентьевским садом. Первый городской парк стал достопримечательностью Бишкека.

В 1951-м здесь был построен Дворец пионеров. В 1963 году парку официально присвоили имя Кычана Джакыпова. Его территория на тот момент составляла 9 гектаров .

Фото из интернета. Так вход в парк выглядел в 1961 году

Стоит упомянуть, что для советских детей это место было культовым. Во Дворце пионеров и бывшей даче Терентьева располагалось множество кружков, через которые прошли сотни тысяч фрунзенских школьников.

Как чиновники отфутболивали парк бизнесмену

Критический момент в судьбе парка наступил после развала Советского Союза. За территорией перестали следить, она пришла в запустенье. Часть земель в начале 90-х отдали под строительство жилых домов. От 9 гектаров парка остались всего лишь 3,75 гектара.

И это неудивительно. Парк несколько раз передавали от ведомства к ведомству. Говоря простым языком — отфутболивали. Вначале он числился на балансе города, позже оказался в ведении МЧС, в 2001 году был отдан Чуй-Бишкекскому территориальному управлению государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. К 2004 году перешел на баланс Министерства культуры. Это ли не показатель наплевательского отношения к нему со стороны чиновников и государства.

В середине 2000-х парком с расположенным в его нижней части футбольным полем заинтересовался бизнесмен Аскар Салымбеков.

Стоит отметить, что парк Кычана Джакыпова в свое распоряжение ассоциация «Дордой» получила довольно быстро, всего в несколько этапов. В 2007 году был заключен первый договор аренды с Минкультом, по которому бизнесу отходила половина парка сроком на 25 лет. Спустя всего два года, в 2009-м «Дордой» получает во владения всю его территорию сроком уже на 49 лет.

«Изначально, в 2007 году, нам были готовы передать часть парка даже без аренды. Аскар Салымбеков настоял на плате хотя бы в 20 тысяч сомов в месяц, чтобы Минкульт дворников мог нанять и сторожей. В 2009-м вышло постановление правительства о передаче территории под строительство и проектирование оздоровительно-развлекательного парка. На трех гектарах планировалось восстановить парк, а два оставить для спорта», — рассказывает вице-президент ассоциации «Дордой» Шаршен Касенов.

Фото 24.kg. Вице-президент ассоциации «Дордой» Шаршен Касенов

Однако после смены власти в 2010 году разразился скандал. Временное правительство потребовало расторжения и пересмотра прежнего договора. В итоге 2,3 гектара земли вернули государству. Вторая половина парка, на которой был расположен спортивный комплекс Салымбекова, осталась за «Дордоем». Срок аренды не изменился.

Засохший, заброшенный, ненужный

Скандал вышел на новый виток в начале лета, когда на встрече Садыра Жапарова с представителями бизнес-сообщества Аскар Салымбеков пожаловался на прокурорские проверки, нападки со стороны Минкульта и попытки чиновников забрать у него арендуемый участок.

«Мы построили футбольный комплекс, там три поля, крытый зал, пять мини-футбольных полей. Каждый год меняются министры, и каждый год приходят и говорят, что там хотели построить дома для сотрудников культуры, другой говорит, построили бы театр. Потом идут в прокуратуру. Нас 15 лет проверяют», — рассказал он.

Фото пресс-службы президента. Аскар Салымбеков на встрече Садыра Жапарова с бизнес-сообществом

В Минкультуры эти слова не оставили без внимания. В пресс-службе ведомства сообщили, что заявлений в прокуратуру они не подавали. Напомнили Салымбекову и о нарушениях, которые в свое время выявила междуведомственная комиссия и о которых он предпочел не рассказывать президенту.

«Дордой» платил за аренду 20 тысяч сомов в месяц вместо 110 тысяч 205. Были выявлены факты неправомерного использования и присвоения земель. К сожалению, по этим фактам не были приняты соответствующие меры. пресс-служба Министерства культуры.

Речь, очевидно, идет об искусственном футбольном поле, которое ассоциация «Дордой» построила на территории, относящейся к министерству, — на участке возле дома Терентьева.

На этом словесная дуэль между бизнесменом и чиновниками закончилась. Что до парка, то он так и остался сохнуть. Никто из «дуэлянтов» и пальцем не пошевелил.

Только за последние два года санитарно-экологическая инспекция мэрии Бишкека трижды штрафовала Минкульт за ужасающее состояние парка.

Картина вырисовывается печальная. Получается, что на споры и переписки с Салымбековым у чиновников время есть, а на то, чтобы нанять дворника и организовать полив принадлежащей им территории, — нет.

В ассоциации «Дордой» редакции сообщили, что в 2009 году, когда парк отошел к ним полностью, они вложили немало средств в его восстановление. Разбили аллеи, пробурили для полива скважину, установили скамейки. Но теперь это не их проблемы.

«Жалко, конечно, вложенных сил. И смотреть на то, что происходит с парком тоже тяжело. Но это уже не наш участок. Мы от него отгородились, сюда даже не заходим», — сказал вице-президент ассоциации Шаршен Касенов.

В ассоциации также отметили, что построенное на территории министерства искусственное поле они готовы демонтировать по первому требованию. Что интересно, сам факт нарушения они не отрицают.

Верните парк городу

В ситуации с парком Кычана Джакыпова нарушена статья 78 Земельного кодекса, согласно которой земли общего пользования не приватизируются и только в исключительных случаях могут сдаваться в аренду на пять лет. Такого мнения придерживается глава муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева.

По мнению Умуралиевой, парк Кычана Джакыпова необходимо передать на баланс мэрии Бишкека.

«Прокуратура Свердловского района Бишкека направляла в Министерство культуры представление об устранении нарушений. Это значит, что договор аренды на 49 лет должен быть отменен. Есть два пути отмены: добровольный, когда обе стороны согласны прекратить договорные отношения, и судебный. Но второй вариант не выгоден никому. Я надеюсь, ассоциация «Дордой» согласится на первый», — говорит она.

«Министерство не тот орган, который может и должен ухаживать за парками. Это функция муниципалитета. В правительстве где-то в кабинетах пылится готовый проект постановления, который уже приходил на согласование в мэрию. Я сама давала предложения по нему. Правительству просто нужно довести это дело до логического завершения», — уверяет она.

Глава МП «Городские парки» отметила, что сегодня их подразделение прорабатывает вопрос о начале ухода за парком. В ближайшие недели сотрудники планируют приступить к работе. В противном случае уже нечего будет спасать.