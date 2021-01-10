В Кыргызстане начались выборы президента и референдум по форме правления

В Кыргызстане сегодня проходят досрочные президентские выборы и референдум по определению формы правления.

Самым первым начал работу избирательный участок на Сахалине — в 3.00 по бишкекскому времени. Завершится голосование за рубежом в Вашингтоне в 6.00 11 января. Всего за пределами Кыргызстана открыты 48 участков для голосования.

Внутри республики избирательные участки открылись в 8.00. Они будут работать до 20.00.

Список избирателей на выборах президента и референдуме единый. Он насчитывает 3 миллиона 544 тысячи человек.

Больше всего избирателей в Ошской области — 20 процентов от числа всех избирателей. Затем идут Джалал-Абадская, Чуйская и город Бишкек. Меньше 4 процентов от числа всех избирателей в Оше и Таласской области.

После прохождения регистрации избиратель получит на руки два чека. По ним ему дадут бюллетени для голосования. Если гражданин не хочет голосовать на референдуме, то он может не обменивать свой чек после прохождения идентификации на бюллетень.

При этом на руки он получит только один документ с фамилиями кандидатов в президенты, и его явка будет засчитана только как участника выборов главы государства.

Напомним, что после парламентских выборов в октябре 2020 года в Кыргызстане вспыхнули массовые митинги с требованием отмены результатов голосования.

ЦИК вынуждена была признать выборы недействительными, а президент Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года подал в отставку.

Парламент принял его отставку. Торага Канат Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. И. о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров. Внеочередные выборы ЦИК назначил на 10 января 2021 года.

Садыр Жапаров также принимает в них участие. Для этого он сложил полномочия и. о. президента. Сейчас их исполняет новый торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов.

В досрочных выборах президента участвуют 17 человек. Но в бюллетенях указаны фамилии 18 кандидатов. Кандидат в президенты Рашид Тагаев отказался от участия в выборах, когда бюллетени уже печатались. Поэтому его фамилию из бюллетеня вычеркивали вручную. Отличие этих выборов еще и в том, что избиратель не может проголосовать по форме № 2, которая стала скандальной во время парламентских выборов в октябре 2020 года.

Вместе с выборами в Кыргызстане стали обсуждать и поправки в Конституцию.

В середине ноября 2020 года 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали проведение референдума по внесению поправок в Основной закон страны. Было даже созвано конституционное совещание, которое уже выработало первый вариант новой Конституции. Однако такая инициатива вызвала негодование у общественности. Неравнодушные граждане страны, активисты, блогеры, представители малого и среднего бизнеса, а также юристы и правоведы стали проводить еженедельные марши против референдума и внесения поправок в Конституцию.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую форму правления, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, в котором будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.

Явка на выборах и плебисците будет подсчитываться отдельно. Референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие не менее 30 процентов голосующих.