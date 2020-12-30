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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Рашид Тагаев отказался от участия в гонке

Кандидат в президенты Рашид Тагаев отказался от участия в гонке. Об этом сообщает пресс-служба его штаба.

Отмечается, что он вынужден сложить полномочия кандидата в президенты по личным убеждениям, которые «далее не предоставляют возможности продолжать предвыборную борьбу».

«Я верю, что вы поддержите и это мое решение, как поддержали в самом начале мои намерения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента», — цитирует Рашида Тагаева пресс-служба.

Борьбу за высший государственный пост продолжат 17 человек. 

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 янаря 2021 года. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/178517/
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