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Общество

В Бишкеке прошла акция против референдума и изменения Конституции

Фото 24.kg

Акция против референдума и изменения Конституции закончилась. 

В марше приняли участие около 500 человек. Участники прошли по бульвару Эркиндик от Железнодорожного вокзала до площади Ала-Тоо. 

Они скандировали: «Нет ханству! Нет референдуму!», «Свой курултай на зоне собирай!», «Государство без хана».

Среди марширующих замечены и некоторые политики: Каныбек Иманалиев, Клара Сооронкулова, Садык Шер-Нияз, Дастан Бекешев.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174005/
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