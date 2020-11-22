В Бишкеке прошла акция против референдума и изменения Конституции

Акция против референдума и изменения Конституции закончилась.

В марше приняли участие около 500 человек. Участники прошли по бульвару Эркиндик от Железнодорожного вокзала до площади Ала-Тоо.

Они скандировали: «Нет ханству! Нет референдуму!», «Свой курултай на зоне собирай!», «Государство без хана».

Среди марширующих замечены и некоторые политики: Каныбек Иманалиев, Клара Сооронкулова, Садык Шер-Нияз, Дастан Бекешев.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.