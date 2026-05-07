Снос «Байсана» в Оше: Ахматбек Келдибеков заявил, что не связан с рестораном

В Оше 6 мая начали полный снос ресторана «Байсан», расположенного на берегу реки Ак-Бууры. Власти заявляют о расчистке водоохранной зоны и намерение разбить на этой территории парк.

Мэр города Жанарбек Акаев сообщил, что на месте незаконных построек появится общественное пространство площадью более 10 гектаров. По его словам, ранее с предпринимателями вели переговоры — предлагали компенсацию и перенос бизнеса, однако договориться не удалось.

«Мы учли мнение общественности. Здесь будет парк: велодорожка, цветочные зоны, пляж. Это государственная необходимость. Люди задаются вопросом, почему одни объекты сносят, а другие — нет. Должен быть единый подход», — заявил он.

Вечером того же дня мэрия распространила видео демонтажа «Байсана». В администрации подчеркнули, что речь идет о реализации принципа равного подхода и освобождении водоохранных территорий от застройки.

Напомним, впервые вопрос о сносе ресторана поднимался еще год назад при прежнем мэре Женишбеке Токторбаеве. Тогда объект демонтировали лишь частично, после чего работы приостановили. В тот период в публичном поле появилась информация, что ресторан якобы связан с бывшим спикером парламента Акматбеком Келдибековым. Сам он ситуацию тогда не комментировал.

Последннее время СМИ сообщали, что здание начали даже восстанавливать.

6 мая Ахматбек Келдибеков впервые прокомментировал ситуацию вокруг ресторана «Байсан». До этого он длительное время не высказывался по теме, несмотря на публичные заявления о его возможной связи с объектом.

В своем заявлении политик подчеркнул, что не имеет отношения к ресторану. По его словам, объект оформлен на Адалат Абдибаитову — супругу его брата Урмата Белекбаева. Он также заявил, что земельный участок был приобретен на законных основаниях, что подтверждено решением Верховного суда, и поставил под сомнение правомерность сноса без отмены этого решения.

Кроме того, Келдибеков сообщил, что бывший мэр Оша Женишбек Токторбаев признал недостоверной ранее озвученную информацию о принадлежности ресторана и принес ему извинения.

Отметим, в последние годы Ахматбек Келдибеков находился за пределами страны и вернулся в Кыргызстан после отставки Камчыбека Ташиева.

Отдельным предметом спора стала ширина водоохранной зоны. Согласно постановлению правительства № 271 от 7 июля 1995 года, для рек длиной от 10 до 50 километров она должна составлять 75 метров. Длина реки Ак-Бууры — около 17 километров. При этом в решениях мэрии фигурирует 50-метровая зона, что вызывает вопросы у собственников объекта.

Власти города, в свою очередь, заявляют, что очистка береговой линии проводится в рамках действующего законодательства и направлена на наведение порядка в городе.