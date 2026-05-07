Минздрав прокомментировал данные о зарплате санитарки в Иссык-Кульском районе

Министерство здравоохранения Кыргызстана проверило информацию о заработной плате сотрудницы Центра общей врачебной практики Иссык-Кульского района, ранее распространенную в социальных сетях.

По данным ведомства, сокращения ставки не было. Установлено, что автор обращения работает санитаркой стоматологического отделения. До повышения зарплат ее доход формировался из 1,5 ставки с учетом надбавки за вредные условия труда — в январе – марте 2026 года она получала в среднем около 14 тысяч 800 сомов.

С апреля 2026 года, после повышения оплаты труда медработников, сумма начислений при тех же условиях составила 32 тысячи 720 сомов, включая надбавку за вредность и президентскую компенсацию в 5 тысяч сомов. На руки сотрудница получила 26 тысяч 741 сом.

В министерстве добавили, что с работницей провели дополнительную разъяснительную работу по порядку начисления заработной платы. Ведомство продолжает мониторинг соблюдения трудовых прав медицинских работников.