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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Садыр Жапаров согласен отодвинуть сроки конституционной реформы

Садыр Жапаров предлагает сначала на референдум вынести вопросы по поводу формы правления. Об этом он заявил накануне в прямом эфире одного из телеканалов.

По его словам, он не требует срочного обсуждения проекта новой редакции Основного закона.

«Я хочу сказать членам конституционного совещания: не торопитесь. Если надо, обсуждайте месяц или два», — добавил Садыр Жапаров.

Он предлагает сначала вынести на референдум несколько вопросов, касающихся формы правления в Кыргызстане.

«В парламенте есть законопроект депутата Курманкула Зулушева по поводу референдума. В нем предлагается вынести на выбор народа вопрос по форме правления. Я бы попросил депутатов этот проект вынести на референдум. Давайте сначала спросим у народа. Какую форму правления хотят люди? В этом законопроекте предлагают две формы правления — парламентскую и президентскую, я бы добавил еще смешанную — президентско-парламентскую», — сказал он.

Напомним, законопроект о референдуме разработан и внесен в парламент курултаем во главе с Азимбеком Бекназаровым.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174189/
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